Konya'da define faciası: 4 ölü

Konya'nın Karapınar ilçesi'ne bağlı Hotamış Beldesi'nde 4 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına yol açan define faciasına, "cinci hoca" kehanetinin ve sigaranın yol açtığı ortaya çıktı.

Mehmet Emin Yemiş, bir süredir arkadaşları Yavuz Sözen, Cengiz Akan ve İskender Gümüşsoy ile birlikte kendisine ait evin ardiye olarak kullanılan bölümünde define kazısı yapıyordu. 11 metre çukur kazdıktan sonra önceki akşam lahite benzettikleri sert zemini aşamayan 4 arkadaş, naftalin, şeker gübresi, barut ve gübreyle güçlendirilmiş patlayıcı yaparak sert zemini açmaya karar verdi.

Karışımın bir kısmını kül tablasına koyarak deneme yapmak istedikleri sırada ise içlerinden birinin ağzındaki sigara patlayıcının içine düştü. Önce kül tablasındaki sonra diğer kovalardaki patlayıcılar bir anda alev aldı ve bomba gibi infilak etti.

Olayda ev sahibi Mehmet Emin Yemiş, kızı 10 yaşındaki kızı Dönay Yemiş, Cengiz Akan ve İskender Gümüşsoy feci şekilde can verdi. Ev sahibinin 16 yaşındaki kızı Ayşegül ile Yavuz Sözen ise yaralı kurtuldu.

Patlamanın şiddeti ile evin kapısı yaklaşık 1.5 metre fırlarken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yaralanan Ayşegül Yemiş ve Yavuz Sözen Konya'daki hastanelere kaldırıldı. Evde çıkan yangın itfaiyenin yardımı ile söndürülürken, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu.

Patlamanın ardından jandarma ölen Mehmet Emin Yemiş'in eşi Medine Yemiş, Yavuz Sözen ve olaydan kısa süre önce evden ayrıldığı belirlenen Bayram Barut'u gözaltına aldı.

Patlamanın yaşandığı ev belediye ekipleri tarafından yıkılırken, Hotamış Belde Belediye Başkanı Mehmet Özüdoğru şöyle dedi:

'Jandarmadan, savcılıktan ve köylülerden edindiğimiz bilgilere göre olay define arama işi. Bu arkadaşlar bir söylenti sonrası evin içerisini kazarak define aramaya başlamışlar. Yaklaşık 11 metre kadar çukur kazmışlar. Kazdıkları yerde sert zemine gelince orayı aşamamışlar ve toprağı yumuşatmak için içerisinde gübre, naftalin, şeker gübresi ve barut olan patlayıcı hazırlamışlar. Cahilce bir olay. Bir define hayali uğruna 4 can verdik. Çok üzgünüz. Tehlike arz ettiği için evi yıkma kararı aldık.'