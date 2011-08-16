-Konya şehidine ağladı KADINHANI (A.A) - 16.08.2011 - Osmaniye'nin Zorkun Yaylası Haçbel Mevkisi'nde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen er Rıfkı Damar'ın (21) cenazesi, Konya'nın Kadınhanı ilçesinde toprağa verildi. Damar'ın cenazesi, askeri helikopterle Konya'ya, ardından karayolu ile Konya'nın Kadınhanı ilçesi Kurthasanlı köyündeki baba evine getirildi. Köy odasına konulan şehidin cenazesi başında yakınları gözyaşı döktü. Cenaze daha sonra törenin yapılacağı köy meydanına götürüldü. Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken şehidin ailesinin, yaşadıkları acıya rağmen metanetli davranması dikkati çekti. İkindi vakti köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından, şehidin cenazesi omuzlarda köy mezarlığına götürüldü. Cenazenin taşınması sırasında sık sık terör örgütü aleyhine sloganlar atıldı. Şehidin cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. Törene, şehidin yakınları, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal, AK Parti Konya Milletvekilleri İlhan Yerlikaya ve Hüseyin Üzülmez, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yılmaz Özkaya, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Namık Boran, Konya İl Emniyet Müdürü Hüseyin Namal ile askeri erkan katıldı. -''Analar ağlamasın, hep gülelim''- Öte yandan, şehit er Rıfkı Damar'ın 18 Haziran'da bir sosyal paylaşım sitesinde, 'Zap Suyu Mehmetçik Şiiri'ni paylaşarak, video hakkında ''Analar ağlamasın, hep gülelim'' yorumunda bulunduğu görüldü. Dün, Osmaniye'nin Zorkun Yaylası Haçbel Mevkisi'nde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker yaralanmış, er Rıfkı Damar ise şehit olmuştu.