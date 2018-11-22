Konya ASKF Amatör Evi hizmete açıldı

KONYA,(DHA) -

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu\'na (KASKF) tahsis edilen Amatör Evi\'nin açılışı gerçekleştirildi.

Düzenlenen açılışa Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Genel Başkanı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TASKK Genel Sekreteri Abdullah Albunar, TASKK Genel Başkan Vekilleri Adnan Ersan ve Fahrettin Eserdi, Genel Başkan Yardımcısı Kadri Yatkın, Mali Sekreter Hatip Çopur, Tesisler Sekreteri Burhan Cahit Erdem ve Selahattin Çodur, Eğitim Sekreteri Mehmet Top, Malatya ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

ALİ DÜŞMEZ: \"SOSYAL VE KÜLTÜREL MERKEZ OLARAK AMATÖR SPOR KULÜPLERİMİZE HİZMET EDECEK\"

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Genel Başkanı Ali Düşmez yaptığı açıklamada, \'\'Sosyal ve kültürel merkez olarak amatör spor kulüplerimize hizmet edecek bu güzel tarihi Amatör Evi\'nin amatör spor camiamıza hayırlı olması temennilerimizle bu binayı tahsis eden Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay\'a tüm amatörler adına teşekkür ederim\'\' dedi.

Konya ASKF Başkanı Remzi Ay ise \'\'1896 yılında Almanlar tarafından yapılan binalar neo-klasik Alman yerel mimari tekniği, yüksek eğimli çatılar, basık kemerler, ot tuğlaları, saçak ve alın süslemeleri gibi özellikleri ile özgün bir kimliğe sahiptir. Yıllar içerisinde deformasyona uğrayan yapılar, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek bambaşka bir görünüme kavuştu. Bölgede özellikle trenden inen yolcuların dikkatlerini de çeken birbirinden güzel on üç ev, adeta tren nostaljisinin tamamlayıcısı konumunda bulunan bu hizmet evini ASKF\'ye tahsis eden Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay\'a amatörler adına çok teşekkür ederim\'\' dedi.

(FOTOĞRAFLI)