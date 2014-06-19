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Deutsche Welle

'Konu Maliki değil'

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Irak’ta kendileri için konunun Başbakan Nuri el Maliki değil, Irak halkı olduğunu söyledi. Kerry, Irak’taki krizin çözüm için İran ile iletişim kurmak istediklerini de söyledi.

19 Haziran 2014 19:02


ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Washington'ın amacının Başbakan Nuri el Maliki'ye destek olmak değil, Irak halkına yardım etmek olduğunu söyledi. Amerikan NBC televizyonuna konuşan Kerry, “ABD Başkanının vereceği kararlar özel olarak Başbakan Maliki'ye odaklı olmayacaktır. Irak halkına odaklanacaktır” vurgusu yaptı.

Kerry, Irak'a Amerikan hava saldırısı olasılığı ile ilgili soruyu da “Hiçbir seçeneği göz ardı etmiyoruz. Tüm seçenekler Başkan Barack Obama'nın önünde. Ve Başkan Irak'taki isyana nasıl yanıt verileceğini gözden geçiriyor” şeklinde yanıtladı.

İran ile işbirliği değil, iletişim

Kerry, Irak krizinin çözümü için İran ile askerî işbirliği imkanlarını gözden geçirdikleri mesajından da geri adım attı. ABD Dışişleri Bakanı sözlerine şöyle açıklık getirdi: “Benim söylediğim, İranlıların bizim ne düşündüğümüzü bilmeleri ve bizim onların ne düşündüğünü bilmemiz için onlarla iletişim kurmak istediğimizdi. Hatalar yapılmaması için bilgi paylaşımı olmasıydı.” Kerry, İran ile el ele çalışmayı düşünüp düşünmedikleri yönündeki soruyu ise şöyle yanıtladı: “Hayır, oturup bunu nasıl yaparız, yapar mıyız, yapmaz mıyız diye düşünmüyoruz. Şu an masada böyle birşey yok.”

Suudi Arabistan'dan Maliki'ye yanıt

Bu arada Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne mali ve moral destekten Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttuğu açıklamasına sert tepki geldi. Suudi Dışişleri Bakanı Suud el Faysal, Cidde'de yaptığı açıklamada “Irak Başbakanı Krallık'ı terörizme sponsor olmakla suçluyor. Bu, gülünç ve saçma bir suçlamadır. Suudi Arabistan'da başta IŞİD olmak üzere terörizm suça tabidir” dedi. Prens Suud, terörizmden en çok çeken, teröre karşı en fazla mücadele veren ve mücadeleye devam eden ülkenin Suudi Arabistan olduğunu savunarak, “Bizim Iraklı yetkiliye kendi ülkesindeki terörizmle mücadele için tavsiyemiz, Krallık'ın politikasını izlemesi, onu terörün yanında yer almakla suçlamamasıdır. Biz ülkemizi bu salgından temizledik” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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