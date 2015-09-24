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Dünya
Deutsche Welle

Kongre'de tarihi konuşma

ABD ziyareti kapsamında dün Başkan Obama ile bir araya gelen Papa Françesko bugün de Kongre'de tarihi bir konuşma yaptı. Papa, konuşmasında mülteci krizine değindi.

24 Eylül 2015 21:30


Papa Françesko, Amerikan Kongresi'nde konuşan ilk Papa olarak tarihi bir konuşmaya imza attı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko, Amerikan Kongresi'ndeki konuşmasında mülteci krizine ağırlık verdi. Papa, dünyadan mültecilere "insani, adil ve kardeşçe bir tepki" verilmesini istedi. Mültecilerin sayılarının çokluğunun dert edilmemesi gerektiğini belirten Papa, "Onları insan gibi görmeliyiz, yüzlerine bakmalıyız" diye konuştu.

Papa Françesko, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bu denli büyük bir boyuta ulaşan mülteci krizinin halihazırda dünyanın başa çıkmakta zorlandığı en büyük sorun olduğunu belirtti. Papa Françesko, "Rahatsızlık veren her şeyi dışlamak yönündeki genel eğilimi engellemeliyiz" dedi.

ABD'ye eleştiri

Papa Françesko, ABD'nin milyon dolarla ölçülen silah ihracatını ve ABD'nin bazı eyaletlerinde uygulanan ölüm cezasını da açık şekilde eleştirdi. Silah ihracatının para hırsıyla, 'kişilere ve toplumlara acı verme' amacına hizmet ettiğini söyleyen Papa, ABD'de 50 eyaletten 31'inde uygulanan idam cezasının da kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Özellikle yasadışı göç, ABD'de de en önemli seçim kampanyası konularından birini oluşturuyor. Cumhuriyetçiler, sayıları milyonları bulan yasadışı göçmenlerin ülkelerine gönderilmesini savunuyor. Başkan Obama ise bugüne kadar bunun tersi yönünde politika izlemişti. ABD'de 8 Kasım 2016'da başkanlık seçimleri yapılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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