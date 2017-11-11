Konak Belediyespor sahnede

İZMİR,(DHA) - KADINLAR Futbol 1\'inci Ligi\'nde 5 kez üst üste şampiyon olan Konak Belediyespor, 2017-2018 sezonun ilk maçında yarın sahneye çıkacak. Mavi-beyazlılar Atatürk 1 No\'lu Yan Saha\'da Trabzon İdmanocağı ile karşı karşıya gelecek. Hakem Meliz Özçiğdem\'in düdük çalacağı müsabaka saat 11.00\'de başlayacak. Teknik Direktör Ali Alanç, hedeflerinin yine şampiyonluk olduğunu belirterek, \"Bu sezon kadromuzda değişimler oldu. Ancak biz her zaman iddialı bir kulübüz. Trabzon İdmanocağı\'nı yenip, maratona galibiyetle başlayacağız\" diye konuştu.