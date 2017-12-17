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Komşuları evinde ölü buldu

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesi Yeşilçatma mahallesinde bir süreden bu yana tek yaşayan 41 yaşındaki Murat Aslan evinde ölü bulundu

17 Aralık 2017 16:21

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık ilçesi Yeşilçatma mahallesinde bir süreden bu yana tek yaşayan 41 yaşındaki Murat Aslan evinde ölü bulundu.
Olay, Osmancık İlçesi Yeşilçatma Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bölge Trafik Denetleme İstasyonu\'nda hizmetli Murat Aslan\'ın yakınları telefonlara arayıp kendisinden haber alamamaları üzerine durumu komşularına haber verip evi kontrol etmelerini istedi. Eve giren komşuları, bir süreden bu yana evde tek yaşayan Aslan\'ı lavabo önünde hareketsiz halde yatar durumda buldu. Çağırılan 112 sağlık ekibi Aslan\'ın öldüğünü tespit etti. Polis ekiplerinin incelemesi ardından Aslan\'ın cenazesi Osmancık İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kesin ölüm nedenin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı belirtildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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