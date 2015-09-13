T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Komisyonun sığınmacı planı çökebilir

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in 120 bin sığınmacının dağıtılması için hazırladığı plan yarın Brüksel’de düzenlenen zirvede ele alınacak.

13 Eylül 2015 17:32


Avrupa Birliği İçişleri Bakanları mülteci krizi gündemiyle yarın Brüksel'de bir araya gelecekler. Brüksel'deki zirvenin şiddetli tartışmalara sahne olması bekleniyor. Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Polonya gibi Orta Avrupa ülkeleri mülteci kotası uygulamasına karşı çıkıyor. Çek Cumhuriyeti Başbakanı Bohuslov Sobotka bugün yaptığı açıklamada “Mülteci kotası konusundaki pozisyonumuzdan vazgeçmemiz mümkün değil” dedi. AB Komisyonu Başkanı Juncker'in planını Almanya ve Fransa destekliyor.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, pazartesi günü zirveden bir sonuç çıkmadığı takdirde eylül ayında bir hükümet ve devlet başkanları zirvesi düzenlenebileceğini belirtti.

Tartışma yaratan plan Yunanistan, İtalya ve Macaristan'dan 120 bin mültecinin diğer AB ülkelerine dağıtılmasını öngörüyor. Bu da üye devletlerin yazın yapılan zirvede kabul edilenden 40 bin fazla mülteci kabul etmesi anlamına geliyor. AB Komisyonu'nun önerileri arasında düzenli bir kriz mekanizması oluşturulması da bulunuyor. Bu mekanizma mülteci krizi yaşanması halinde sığınmacıları belli bir prensibe göre otomatik olarak AB ülkeleri içinde dağıtabilecek. Önerinin bu kısmının daha sonra ele alınması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Komisyonu Başkanı Jean-Claude JunckerBrükselBirliğiBakanlarıCumhuriyeti SlovakyaPolonyaOrta AvrupaCumhuriyeti Başbakanı Bohuslov SobotkaKomisyonu Başkanı JunckerAlmanyaFransaKonseyi Başkanı Donald TuskYunanistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24