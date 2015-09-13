Komisyonun sığınmacı planı çökebilir



Avrupa Birliği İçişleri Bakanları mülteci krizi gündemiyle yarın Brüksel'de bir araya gelecekler. Brüksel'deki zirvenin şiddetli tartışmalara sahne olması bekleniyor. Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Polonya gibi Orta Avrupa ülkeleri mülteci kotası uygulamasına karşı çıkıyor. Çek Cumhuriyeti Başbakanı Bohuslov Sobotka bugün yaptığı açıklamada “Mülteci kotası konusundaki pozisyonumuzdan vazgeçmemiz mümkün değil” dedi. AB Komisyonu Başkanı Juncker'in planını Almanya ve Fransa destekliyor.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, pazartesi günü zirveden bir sonuç çıkmadığı takdirde eylül ayında bir hükümet ve devlet başkanları zirvesi düzenlenebileceğini belirtti.

Tartışma yaratan plan Yunanistan, İtalya ve Macaristan'dan 120 bin mültecinin diğer AB ülkelerine dağıtılmasını öngörüyor. Bu da üye devletlerin yazın yapılan zirvede kabul edilenden 40 bin fazla mülteci kabul etmesi anlamına geliyor. AB Komisyonu'nun önerileri arasında düzenli bir kriz mekanizması oluşturulması da bulunuyor. Bu mekanizma mülteci krizi yaşanması halinde sığınmacıları belli bir prensibe göre otomatik olarak AB ülkeleri içinde dağıtabilecek. Önerinin bu kısmının daha sonra ele alınması bekleniyor.