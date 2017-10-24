Komiser yardımcısı intihar etti

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka İlçesi\'nde, komiser yardımcısı 43 yaşındaki Ali İpekçi, tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam Demirköprü Mahallesi 6180 Sokak\'taki Cumhuriyet Apartmanı\'nda meydana geldi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Komiser Yardımcısı Ali İpekçi, bilinmeyen bir nedenle başına dayadığı tabancayı ateşledi. O sırada evde bulunan aile fertlerinin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, İpekçi\'yi Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan 3 çocuk babası İpekçi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İpekçi\'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.



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