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Komandolar terör operasyonunda

ANKARA, (DHA)- JANDARMA Genel Komutanlığı, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede operasyona çıkan komandoların fotoğrafını, 'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecektir' notuyla paylaştı

13 Ocak 2019 14:51

ANKARA, (DHA)- JANDARMA Genel Komutanlığı, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede operasyona çıkan komandoların fotoğrafını, \'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecektir\' notuyla paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı, kar yağışının etkili olduğu bölgede operasyonlarını sürdüren komandoların çekilen fotoğrafını, \'Kararlıyız! Hava ve arazi şartları ne kadar zor ve çetin olursa olsun, son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecektir\' notuyla Twitter\'da paylaştı.

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