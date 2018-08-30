Komando uzman erbaş kazada öldü

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Kayseri 1. Komando Tugayı\'nda görevli Uzman Erbaş Özgen Özgen (28), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada aynı otomobildeki 2 uzman erbaş da yaralandı.

Kaza bu sabah Kayseri- Adana karayolunun 28. kilometresindeki, Saraycık mevkisinde meydana geldi. Malatya\'dan Hatay\'a giden Uzman Erbaş Mehmet Sağlam yönetimindeki 28 EH 365 plakalı otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı hurda yığınına dönerken, aydınlatma direği devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Sağlam ve Kayseri\'den otomobiline aldığı arkadaşları, Kayseri 1. Komando Tugayı\'nda görevli uzman erbaşlar Gökay Özçelik ve Özgen Özgen yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Uzman Erbaş Özgen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisi sürüyor.



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