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Spor

Kolombiya - Japonya : 1 - 2 

SARANSK,(DHA) STAT: Mordovya Arena HAKEMLER: Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan KOLOMBİYA: Ospina -  Murillo, Arias, C

19 Haziran 2018 19:55

SARANSK,(DHA)

STAT: Mordovya Arena
HAKEMLER: Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan
KOLOMBİYA: Ospina -  Murillo, Arias, C.Sanchez, Falcao, Cuadrado (Dk. 31 Barrios), Lerma, Mojica, Quintero (Dk. 59 Rodriguez), Izquierdo (Dk. 70 Bacca), D.Sanchez
JAPONYA: Kawashima - Shoji, Nagatomo, Shibasaki (Dk. 80 Yamaguchi), Haraguchi, Kagawa (Dk. 70 Honda), Inui, Haebe, Sakai, Yoshida, Osako (Dk. 85 Okazaki)
GOLLER: Dk. 6 Kagawa (P), Dk. 73 Osako (Japonya) - Dk. 39 Quintero (Kolombiya)
SARI KARTLAR: Barrios, Rodriguez (Kolombiya)
KIRMIZI KART: Dk. 3 Carlos Sanchez (Kolombiya)

2018 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Japonya, Kolombiya\'yı 2-1 mağlup etti. Japonya\'ya galibiyeti getiren golleri 6\'ncı dakikada penaltıdan Kagawa ve 73\'üncü dakikada Osako atarken, Kolombiya\'nın karşılaşmadaki tek golü 39\'uncu dakikada Quintero\'dan geldi.

3\'üncü dakika Japonya penaltı kazandı. Kolombiya savumasında Sanchez\'in ceza sahası içerisinde topa elle müdahelesi sonrasında hakem Skomina penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Sanchez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
6\'ncı dakikada penaltı vuruşunda topun başına gelen Kagawa topu ağlarla buluşturdu:0-1.
39\'uncu dakikada Falcao\'nun düşürülmesinin ardından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Quintero, skoru 1-1\'e getirdi. Japon futbolcular serbest vuruş sonrasında hakeme topun çizgiyi geçmediği yönünde itirazda bulundu.
İlk yarı 1-1\'lik eşitlikle sona erdi.
73\'üncü dakikada kazanılan köşe vuruşunda Honda\'nın ortasında Osako\'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu:1-2.
Mücadele Japonya\'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
 

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