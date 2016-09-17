Köln’e tek devre yetti



Alman birinci futbol ligi Bundesliga’da 3’üncü hafta, cuma akşamı Köln ile Freiburg arasında oynanan karşılaşmayla başladı.

Köln ekibi, ilk 45 dakikada bulduğu gollerle Freiburg’u 3-0 yenerek 7 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Kırmızı-beyazlılar rakibini Anthony Modeste’in 29 ve 43 ve Leonardo Bittencourt’un 31’inci dakikalarda attığı gollerle mağlup etti.

Maça iyi başlayan konuk Freiburg olsa da ilk önemli fırsatı yakalayan taraf ev sahibi Köln oldu. Marcel Risse, 14’üncü dakikadaki pozisyondan yararlanamadı. 17’nci dakikada bu kez Freiburg adına Florian Niederlechner yaptığı kafa vuruşunda kaleci Timo Horn’u geçemedi.

Skordaki dengeyi bozan isim Köln’ün golcü forveti Modeste oldu. 29’uncu dakikada kornerden gelen topu şık bir kafa vuruşuyla ağlara gönderen Fransız futbolcu Köln’ü 1-0 öne geçirdi.

Farkın Köln lehine açılmasında Freiburglu Çağlar Söyüncü’nün de hatası vardı. İlk golden 100 saniye sonra genç savunmacı sağ taraftan ceza alanına giren Yuya Osako’yu kaçırınca Japon oyuncunun kale alanına çevirdiği topu Bittencourt ağlara göndermekte zorlanmadı (31.).

Baskısını sürdüren ev sahibi takım 43’üncü dakikada farkı 3’e yükseltti. Frederik Sörensen’in uzun taç atışında yine Çağlar’ın engel olamadığı Modeste bir kez daha kafayla Freiburg ağlarını havalandırdı.

Köln ikinci yarıda defansa çekildi

İkinci yarıya konuk takım farkı azaltmak için çıkarken Çağlar Söyüncü de yerini Nils Petersen’e bıraktı. Köln ise farklı skoru korumak amacındaydı. Freiburglu Niederlechner bu kez 46’ncı dakikada bir başka önemli fırsattan yararlanamadı. Son üç resmi maçında kalesinde gol görmeyen Köln bu devrede savunma ağırlıklı bir görüntü çizdi. Konuk takımın sonraki dakikalarda Nils Petersen (71.) ve yine Niederlechner ile (79.) yakaldığı gol fırsatları sonuçsuz kaldı.

Maçtan 3-0’lık skorla galip ayrılan Köln 3’üncü hafta sonunda 7 puana ulaşarak 6’şar puanlı Bayern Münih ve Hertha Berlin’in önünde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Köln Bundesliga’da son olarak 1996 yılında liderlik görmüştü.

Karşılaşma sonrası takımındaki defans sorununa açıklık getiren Freiburg teknik direktörü Cristian Streich “Bu haftaki antremanlarda 3 defans oyuncumuz sakatlanmıştı. Ancak genel olarak sergilediğimiz oyundan memnun değilim. Köln çok daha verimliydi” dedi.

Kölnlü Marco Höger ise “Maçı ilk yarıda kopardık. Bu devrede çok iyiydik. Liderlik taraftarlarımız için çok mutluluk verici ancak daha sezonun sona ermesine uzun bir süre var” değerlendirmesinde bulundu.

Köln hafta içinde oynanacak Bundesliga’nın 4’üncü haftasında Schalke’ye konuk olurken Freiburg Hamburg’u konuk edecek.

Bayer Münih Ingolstadt’ı ağırlıyor

Bundesliga’nın 3’üncü haftasına Cumartesi ve Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla devam edilecek. 17 eylül Cumartesi TSİ 16:30’da başlayacak olan karşılaşmalarda Bayern Münih Ingolstadt’ı, Borussia Dortmund Darmstadt’ı, Hamburg RB Leipzig’i, Hoffenheim Wolfsburg’u ve Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen’i ağırlayacak. Günün son maçı TSİ 19:30’da Mönchengladbach ile Werder Bremen arasında oynanacak.

3’üncü hafta 18 Eylül Pazar günü yapılacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. TSİ 16:30’da Augsburg Mainz ile, TSİ 18:30’da Hertha Berlin Schalke ile mücadele edecek.