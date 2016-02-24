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Dünya
Deutsche Welle

Köln'deki yılbaşı gecesinin ilk cezası

Almanya'nın Köln kentinde yılbaşı gecesi meydana gelen olaylarla ilgili ilk yargı süreci başladı. Yargılanan ilk sanık 6 ay hapis cezası aldı. Ancak ceza tecil edildi.

24 Şubat 2016 15:31


Köln Tren Garı ile tarihi Köln Katedrali arasındaki meydanda yılbaşı gecesi meydana gelen toplu taciz ve gasp olaylarıyla ilgili ilk dava bugün başladı. Yılbaşı gecesi kadınları hedef alarak gasp suçu işledikleri gerekçesiyle üç kişi art arda görülen iki ayrı davada sanık sandalyesine oturdu.

Köln Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmada yargılanan 23 yaşındaki Faslı, bir kadının cep telefonunu gasp ettiği gerekçesiyle altı ay hapis cezası aldı. Cezası tecil edilen sanık ayrıca para cezasına çarptırıldı.

İkinci davada ise iki Tunuslu yine gasp suçlamasıyla yargılanıyor.

Köln Başsavcılığı yaklaşık iki ay önce meydana gelen olaylarla ilgili açılan soruşturma kapsamında 78 kişi hakkında inceleme başlatmıştı. Haklarında inceleme başlatılan zanlılardan sadece biri cinsel tacizle suçlanırken, diğerlerine gasp suçu isnat ediliyor.

Yılbaşı gecesi yaşanan toplu taciz olayları nedeniyle polise bin 92 kişi suç duyurusunda bulundu. Şikayetçilerin büyük çoğunluğunun gasp suçu ile ilgili olduğu açıklanmıştı. Savcılığa cinsel taciz şikayetiyle 593 kadın başvurduğu belirtilmişti.

Hakkında soruşturma açılan 15 zanlı ise tutuklu yargılanmak üzere cezaevlerine konuldu. Şüphelilerin büyük çoğunluğunun Kuzey Afrika kökenli olduğu ve aralarında mültecilerin de bulunduğu ifade ediliyor.

Öte yandan Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyalet Parlamentosu'nda kurulan soruşturma komisyonu, yılbaşı gecesi yaşanan olaylarda emniyet mensuplarının ihmallerinin olup olmadığını araştırıyor. Polis, olayları önlemede yetersiz kalmakla suçlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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