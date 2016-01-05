T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Köln’de yılbaşı tacizi şoku

Almanya’nın Köln kentinde yılbaşı gecesi kadınları taciz eden Kuzey Afrika ve Ortadoğu kökenli gençler yetkilileri harekete geçirdi. Eyalet İçişleri Bakanı yaşanan olayları kınadı.

05 Ocak 2016 11:27


Almanya'nın Köln kentinde yeni yılı kutlamak için sokaklara çıkan kadınlar daha önce hiç yaşamadıkları bir saldırıya maruz kaldı. Kalabalığın arasındaki Kuzey Afrika ve Ortadoğu kökenli bazı gençler kadınları taciz eti.

Kuzey Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jäger, yılbaşı gecesi Köln ana tren istasyonu etrafında yaşanan kadınlara yönelik bu tacizleri sert şekilde kınadı.

Jäger, "Kölner Stadt-Anzeiger" gazetesine verdiği demeçte, Kuzey Afrika kökenli erkek gruplarının korumasız kadınları bu şekilde çirkin cinsel tacizlerle küçük düşürmek için organize olmasını kabul edemeyiz.“ dedi.

Jäger, yetkililerin karnaval döneminde bu tarz olayları önlemek için yeni konseptleri değerlendirmelerini istedi.

İçişleri Bakanı, “Bunu kadınlara borçluyuz ve ayrıca aramızda barışçıl bir şekilde yaşamak isteyen Kuzey Afrikalı mültecilere de“ ifadelerini kullandı.

Köln Katedrali ve tren istasyonunun önündeki meydanda onlarca kadın şikâyette bulunmuştu.

Çok sayıda kadın yeni yıl için toplanan kalabalık içerisinde soyulmuş ve cinsel tacize uğramıştı.

Polisin verilerine göre suçlular, Ortadoğu ve Kuzey Afrika kökenli gençlerden oluşuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya KölnKuzey AfrikaOrtadoğuBakanıKölnRen VestfalyaBakanı Ralf JägerStadt-Anzeiger34;Kuzey AfrikalıKatedraliDeutsche Welle Türkçe AFP BS/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24