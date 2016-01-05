Köln’de yılbaşı tacizi şoku



Almanya'nın Köln kentinde yeni yılı kutlamak için sokaklara çıkan kadınlar daha önce hiç yaşamadıkları bir saldırıya maruz kaldı. Kalabalığın arasındaki Kuzey Afrika ve Ortadoğu kökenli bazı gençler kadınları taciz eti.

Kuzey Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jäger, yılbaşı gecesi Köln ana tren istasyonu etrafında yaşanan kadınlara yönelik bu tacizleri sert şekilde kınadı.

Jäger, "Kölner Stadt-Anzeiger" gazetesine verdiği demeçte, Kuzey Afrika kökenli erkek gruplarının korumasız kadınları bu şekilde çirkin cinsel tacizlerle küçük düşürmek için organize olmasını kabul edemeyiz.“ dedi.

Jäger, yetkililerin karnaval döneminde bu tarz olayları önlemek için yeni konseptleri değerlendirmelerini istedi.

İçişleri Bakanı, “Bunu kadınlara borçluyuz ve ayrıca aramızda barışçıl bir şekilde yaşamak isteyen Kuzey Afrikalı mültecilere de“ ifadelerini kullandı.

Köln Katedrali ve tren istasyonunun önündeki meydanda onlarca kadın şikâyette bulunmuştu.

Çok sayıda kadın yeni yıl için toplanan kalabalık içerisinde soyulmuş ve cinsel tacize uğramıştı.

Polisin verilerine göre suçlular, Ortadoğu ve Kuzey Afrika kökenli gençlerden oluşuyor.