Köln'de sağ popülistler protesto edilecek

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecek kongresini protesto etmek için çok sayıda grup tarafından gösteri çağrısında bulunuldu. Gösterilere 50 binden fazla kişinin katılması beklenirken kentte güvenliği sağlamak için 4 binden fazla polis görev yapacak.

Köln'deki en büyük gösteriyi siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşu, kilise gibi 80'den fazla kuruluşun oluşturduğu "Köln stellt sich queer” adlı ittifakın düzenlemesi bekleniyor. Dünyaya açıklık, hoşgörü ve dayanışma temalarını taşıyan gösteri tarihi kent merkezinde (Altstadtplatz) yapılacak.

Sosyal Demokrat Partili Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hannelore Kraft ve Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de gösteride bir konuşma yapacak. Heumarkt'ta "Köln gegen Rechts” adlı ittifak tarafından düzenlenen gösteriye de Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping'in katılması ve bir konuşma yapması bekleniyor.

Köln'de yollar kapanacak

Gösterilerin Köln'deki gündelik hayatı etkileyeceği tahmin ediliyor. Meydanlarda lokanta ve restoranların dış mekânları kapalı kalacak. Otobüs ve metro seferleri de kısmen gösterilerden etkilenecek. AfD kongresinin düzenleneceği Maritim Oteli'nin bulunduğu bölge de araç trafiğine kapalı kalacak.

Otonom gruplardan gösteri çağrısı

Köln polisi gösteriler sırasında antifaşist otonom grupların şiddete başvurma ihtimali üzerinde duruyor. Köln Emniyet Müdürü Jürgen Mathies, otonom grupların internet sayfaları üzerinden "Köln'e gelin” çağrısı yaptığını ve çağrıda "Bu bizim bayramımız ve onların cehennemi olacak. Konfeti yerine ateş. Son çağrı: Konfeti yerine ateş. Köln cehennemine hoş geldiniz” ifadelerinde bulunulduğunu söyledi. Jürgen Mathies yüzlerce sol görüşlü ve şiddet eğilimli göstericinin kente geldiğini tahmin ettiklerini belirtti.

Öte yandan polis terör saldırısı tehdidi nedeniyle de alarmda. Aşırı sağcı olduğu sanılan kimliği belirsiz bir şahıs polise bir elektronik posta gönderdi. Borussia Dortmund takım otobüsüne düzenlenen saldırının "son uyarı” olduğunu yazan şahıs 22 Nisan'da "renkli kanın akacağını” ifade etti.

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AFP/EC/HS