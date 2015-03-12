Köln'de Kunduz davası

Afganistan'ın Kunduz vilayetinde Alman askerlerin talebiyle düzenlenen bir bombardımanda ölenlerin yakınları tarafından açılan tazminat davası bugün görülüyor.

Kunduz vilayetinde 2009 yılında Taliban tarafından kaçırılan iki benzin tankeri Alman komutanın emriyle Amerikan savaş uçakları tarafından bombalanmış, olayda aralarında sivillerin de bulunduğu 100'den fazla kişi ölmüştü.

Mağdurların tazminat talebiyle başvurduğu Bonn Eyalet Mahkemesi başvuruyu kabul etmemişti.

Mağdurlar, Bonn Eyalet Mahkemesinin 2013 yılında aldığı karara Köln Eyalet Yüksek Mahkemesinde itiraz haklarını kullandılar.

Kunduz bombardımanında ölenlerin yakınları, Almanya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini, bombardımanda can verenlere tazminat ödenmesini istiyor.