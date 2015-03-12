T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Köln'de Kunduz davası

12 Mart 2015 12:22

Afganistan'ın Kunduz vilayetinde Alman askerlerin talebiyle düzenlenen bir bombardımanda ölenlerin yakınları tarafından açılan tazminat davası bugün görülüyor.
Kunduz vilayetinde 2009 yılında Taliban tarafından kaçırılan iki benzin tankeri Alman komutanın emriyle Amerikan savaş uçakları tarafından bombalanmış, olayda aralarında sivillerin de bulunduğu 100'den fazla kişi ölmüştü.

Mağdurların tazminat talebiyle başvurduğu Bonn Eyalet Mahkemesi başvuruyu kabul etmemişti.

Mağdurlar, Bonn Eyalet Mahkemesinin 2013 yılında aldığı karara Köln Eyalet Yüksek Mahkemesinde itiraz haklarını kullandılar.

Kunduz bombardımanında ölenlerin yakınları, Almanya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini, bombardımanda can verenlere tazminat ödenmesini istiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Afganistan KunduzAlmanTalibanAmerikanBonn Eyalet MahkemesiBonn Eyalet MahkemesininKöln Eyalet Yüksek MahkemesindeAlmanyaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24