Köln'de güvenlik endişesi



Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) adlı oluşumun öncülüğünde yapılması planlanan "Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi" ve bildirimi yapılan 4 karşı protesto eylemine saatler kala Köln'de hararetli tartışmalar devam ediyor. Gerilimin tırmanması endişeleri nedeniyle Alman siyasetçiler birbiri ardına “ölçülülük” mesajları geliyor.

Karşıt protestocular kentte yürüyüş yapabilecek

Köln'de düzenlenen karşıt protestolara katılan göstericiler kentte yürüyüş yapabilecek. Münster Yüksek İdare Mahkemesi Köln Emniyetinin protestocuların kentte yürüyüş yapmasının önüne geçilmesi başvurusunu geri çevirmişti.

Köln'de planlanan ve aşırı sağcı Pro NRW'nin de katılacağını açıkladığı karşı protestolar “Erdoğan’a Almanya’da biat yok: Boğaz’ın İslamcı otokratlarını durdurun” sloganını taşıyor.

Erdoğan'ın dev ekrandan seslenmesine izin yok

Münster Yüksel İdare Mahkemesi, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) öncülüğünde yapılacak gösterinin organizatörlerinin Erdoğan’ın dev ekrandan protestoculara seslenmesine izin verilmemesiyle ilgili şikayet talebini de geri çevirmişti. Mahkemenin yargıçları “Yabancı hükümet mensupları ya da devlet başkanlarının açıklamalarının canlı olarak kitlelere aktarımının gösteri ve toplanma özgürlüğünün güvenceleri altında bulunmadığını” vurgulamıştı.

Dev ekrandan canlı yayına izin verilmemesi üzerine, organizatörler Türk hükümetinden yetkililerin protesto gösterilerinde konuşma yapmasının planlandığını bildirdi. Köln Emniyet Müdürü Jürgen Mathies ise bu açıklama üzerine durumun zaten gergin olduğu, bunun gerçeklemesi halinde kamu güvenliğini temin etmenin mümkün olmayacağı uyarısında bulundu. Mathies bu nedenle son çare olarak gösterilerin iptal edilebileceğini belirtti.

İptal taleplerine de tepki geldi

Gösterilerin iptal edilmesi taleplerine karşı çıkan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grup Başkanı Volker Kauder “Bazı göstericilerin fikirlerine tahammül etmek güç olsa da gösteriler demokrasimizin bir parçasıdır” açıklamasını yaptı.

Almanya Türk Toplumu adlı derneğin Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu da “Erdoğan destekçilerinin gösterilerin iptali talebini daha çok insanı protestolara çekmek için kullanacağı” uyarısını yaptı. Sofuoğlu rbb-Info radyosuna yaptığı açıklamada “Bir yandan gösterilerin engellenmesini talep edip, diğer yandan Türkiye'de hukuk devleti ilkesinin yetersiz uygulandığı eleştirisinde bulunulamaz” ifadesini kullandı.

Almanya Kürt Toplumu adlı derneğin başkanı Ali Ertan Toprak daha önce yaptığı bir açıklamayla yükselen tansiyonu düşürmek için planladıkları karşı protestodan vazgeçtiklerini duyurmuştu.