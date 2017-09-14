Köln'de dev Kürt festivali

Almanya'nın Köln kentinde geçen yıl polisin engellemesi nedeniyle tartışmalara neden olan "Kürt Kültür Festivali"nin düzenlenmesine bu yıl izin çıktı. "25. Kürt Kültür Festivali"ne Almanya ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 20 bin kişinin katılımı bekleniyor.

Alman iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın PKK ile bağlantılı kuruluşların çatı örgütü olarak nitelediği "Demokratik Kürt Toplum Merkezi"nin (NAV-DEM) organizasyonunda yapılacak etkinliğin sloganı "Öcalan'a özgürlük, Kürdistan'a statü, Ortadoğu için demokrasi" olacak.

Stant kurmak yasak

Köln Belediyesi ve Emniyet Teşkilatı'nın perşembe günü yaptıkları ortak basın açıklamasında, 11.00-19.00 saatleri arasında yapılacak etkinliğin barışçıl geçmesinin beklendiği, belediye yetkilileri ve polislerin cuma gününden itibaren bölgede görev başında olacakları belirtildi.

Ren Nehri'nin sağ kıyısında, şehir merkezinin bulunduğu bölgenin tam karşısında düzenlenecek etkinliğin cumartesi günü kent trafiğinde önemli aksaklıklara yol açabileceği uyarısı yapıldı. Etkinlik bölgesinde yiyecek-içecek stantlarının açılmasının yasaklandığı, ayrıca gürültü üst sınırı getirilerek buna uyulup uyulmadığının denetleneceği de bildirildi.

Öcalan ve PKK sembolleri

Alman İçişleri Bakanlığı 2 Mart 2017 tarihinde eyaletlere gönderdiği genelgeyle, 1993'ten bu yana geçerli PKK yasağının güncellenmesi çerçevesinde aralarında PYD ve YPG'nin de bulunduğu bazı Kürt örgüt ve kuruluşlarının amblemlerinin de yasak kapsamına alındığını bildirmişti. PKK flamasının yanı sıra Abdullah Öcalan posteri de yasaklı semboller arasında yer alıyor.

Frankfurt soruşturması sürüyor

Mart ayında yine NAV-DEM tarafından Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Nevruz etkinliklerinde PKK flamaları ve Öcalan posterleri kullanıldığı görülmüştü. Frankfurt Başsavcılığı DW Türkçe'nin bilgi isteği üzerine, 18 Mart'taki etkinlikle ilgili "yasaklı PKK sembolleri" nedeniyle halihazırda 16 vakanın suç duyurusu aşamasında bulunduğunu, ancak polis tarafından henüz savcılığa iletilmediğini bildirdi.

Geçen yılki 24. Kürt Kültür Festivali, Köln polisinin "Türkiye'deki gerginliğin Almanya'ya yansıyabileceğine yönelik güvenlik endişesi nedeniyle" iptal edilmişti. Köln Emniyet Müdürlüğü, güvenlikle ilgili çekincelerin ve ve etkinlik için gerekli anlaşmanın imzalanmaması tavsiyesinin festivalin düzenleneceği Rhein-Energie Stadyumu işletmecisine iletildiğini açıklamış, işletmecinin tavsiyeye uyması üzerine organizatörle görüşmeler sona erdirilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW / BK,GA,BÖ