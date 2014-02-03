Köln'de camiye saldırı



İlk bilgilere göre olay şöyle gelişti: 31 yaşında olduğu belirtilen zanlı, Köln'ün Ehrenfeld semtinde, Venloer caddesi üzerinde yer alan DİTİB Merkez Camii'ne bu sabah 09:30 sıralarında geldi.

Zanlı, siyah renkli, BMW marka aracından, aralarında bir okul çantasının da bulunduğu bazı maddeleri çıkararak cami girişine yerleştirdi. Bu maddeleri tutuşturan zanlı, ardından olay yerinden kaçtı. Zanlı kısa süre sonra polis tarafından yakalanırken cami girişinde maddi hasar meydana geldi.

Polis, zanlının benzer başka saldırılarla bağlantısının araştırıldığını bildirdi. Önceki gece Ren-Erft bölgesinde iki camiye yanıcı maddelerle düzenlenen saldırılarda maddi hasar meydana geldiği, her iki olayda da görgü tanıklarının olay yerinden siyah renkli bir BMW'nin uzaklaştığı yolunda ifade verdikleri bildirildi.

Yeşiller Partisi'nden Volker Beck, olayı, "Bu, demokrasiyi ve hepimizin özgürlüğün hedef alan korkunç bir saldırıdır" sözleriyle tanımladı. Beck, "Tanrının evlerini ateşe veren, insanların canını almaktan da çekinmez" dedi. Volker Beck, dini ve siyasi farkları bir kenara bırakarak DİTİB'le dayanışmaya çağırdı.