Köln'de aşırı sağa karşı protesto



Köln'de Selefiler'e karşı Holiganlar (Hogesa) ile aşırı sağcıların gösterisi nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı. Aşırı sağcıların gösterisi başlamadan önce, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele eden çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla karşıt gösteriler başladı. Sadece Köln merkezinde 4 bin 500 karşıt göstericinin aşırı sağcıları protesto için toplandığı bildirildi.

'Poponu kaldır', 'Köln aşırı sağa karşı' ve 'Birlikte' adlı inisiyatiflerin çağrısıyla, aşırı sağcıların gösteri düzenlediği Deutz semtinde bir konser organize edildi. Bu konserde Brings, Höhner ve Kasalla gibi ünlü müzik grupları ile kabare sanatçısı Wilfried Schmickler sahne aldı.

Aşırı sağcıların gösterisi öğleden sonra başladı. Polis yaklaşık bin kişinin Deutz'daki gösteri alanına geldiğini belirtti. 'Köln: 2:0' sloganıyla gösteri çağrısı yapan aşırı sağcılar organizatörleri, 'barışcıl ve şiddetten uzak' gösteri yapacaklarını duyurdular.

Solcularla çatışma

Bir grup solcu göstericinin Deutz ana tren garında bekleyerek, trenden inen aşırı sağcıların gösteri alanına girişini engellediği belirtildi. Frankfurter Allgemeine Zeitung'un internet sayfasındaki habere göre, bu nedenle gösteri başlamadan önce ufak çapta çatışmalar yaşandı. Polis beş sağcının hafif yaralandığını açıkladı. İki saldırgan gözaltına alındı. Polis kendisine şişe ve havai fişek atan solcu göstericileri geri püskürtmek için tazyikli su kullandı. İlerleyen saatlerde bazı solcuların polise saldırdığı, polisinse bu kişilere cop ve biber gazı ile müdahale ettiği belirtildi. Köln Emniyeti, polis otolarına taş fırlatıldığı, bazı otoların camlarının hafif zarar gördüğünü duyurdu.

Hogesa'nın birinci yıldönümü

Bundan bir yıl önce 26 Ekim'de aşırı sağcılarla Hogesa'nın Köln ana tren garı önünde düzenlediği gösteriye şiddet karışmıştı. Aşırı sağcılar polislerle çatışmış, olaylarda 50 polis yaralanmıştı. Geçen yılki gösteriye yeterince hazırlanmadığı için eleştirilen Köln Emniyeti bu kez yoğun güvenlik önlemi aldı. Köln'de güvenliğin sağlanması için 3 bin 500 polis görev yaptı. Çok sayıda TOMA aracı, olay çıkacağı endişesiyle hazır bulundu.

Aşırı sağcılar bu yıl da geçen yıl olduğu gibi Köln'ün merkezinde gösteri düzenlemek istiyordu. Ancak Köln Emniyeti karşıt göstericilerle çatışma çıkabileceği endişesiyle bu gösterinin, Köln'ü ikiye bölen Ren Nehri'nin diğer yakasında, Deutz semtinde düzenlenmesine karar verdi. Aşırı sağcılar bu karara itiraz etti. Köln İdare Mahkemesi'nin ardından dün kararını açıklayan Münster'deki Yüksek İdare Mahkemesi de, polisin gösteri yeriyle ilgili kararını onayladı.

Polis bugünkü gösterilere toplam 20 bin kişinin katıldığını tahmin ediyor. Hogesa, İslam ve yabancı düşmanı Pegida hareketinin bir kolu olarak doğmuş ve Pegida gösterileri sırasında Köln'deki gösteride adını duyurmuştu.