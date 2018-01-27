Köln'de Afrin operasyonunu protesto gösterisi

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen gösteride, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e yönelik askeri operasyonu protesto ediliyor. Ebert Meydanı'nda (Ebertplatz) başlayan protesto yürüyüşünde, "Erdoğan'ın savaşını durdurun,” "Avrupa kendinden utan”, "Afrin için barış” yazılı pankartların taşındığı belirtiliyor. Köln polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre, gösteriye yaklaşık 7 bin kişi katılıyor. İlerleyen saatlerde gösterici sayısının 20 bini aşabileceği belirtiliyor.

Gösteri, Almanya Demokratik Kürt Toplumu Merkezi (NAV-DEM) tarafından "Her Yer Afrin, Her Yer Direniş” sloganıyla düzenleniyor. NAV-DEM, Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından PKK'ya yakın örgütler arasında sayılıyor.

2 bin polis memuru görev yapıyor

Köln polis yetkilileri, Kürt ve milliyetçi Türk gruplar arasında çatışma yaşanmasından kaygı duyuyor. Bu nedenle gösterinin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi için yaklaşık 2 bin polis memuru görev yapıyor.

Gösteride PKK bayraklarına ve PKK lideri Abdullah Öcalan posterlerine izin verilmiyor. Polis sözcüsü, gösteri öncesinde içinde taşınması yasak olan bayrak ve flamaların bulunduğu çok sayıda karton kutuya el konduğunu açıkladı. Ancak gösteride YPG bayraklarına izin veriliyor. Polis çatışma çıkma ihtimaline karşı üzerinde görsellerin bulunduğu tahta çıtalara da el koydu.

Fransız Haber Ajansı (AFP), gösteri öncesinde bazı göstericilerin polise bayraklarla saldırdığını duyurdu. AFP'nin polisten aldığı bilgilere göre, bunun üzerine polis göstericilere copla karşılık verdi.

Protesto yürüyüşü ve gösterinin yaklaşık altı saat süreceği tahmin ediliyor.

dpa/AFP, JD/EC

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