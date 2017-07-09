Köln rengarenk

Eşcinsel evliliğin geçen hafta meclisten geçtiği Almanya'da bu yıl güzel havanın da etkisiyle Köln'deki CSD (Christopher Street Day) Geçidi'ne ilgi büyük oldu.

CSD Geçidi'nin organizatörleri de eşcinsel evlilik yasasının meclisten geçmesi nedeniyle bu yılki geçidin çok daha sakin, barışçıl ve her zamankinden daha fazla "kutlama havasında" geçtiğine dikkat çekti.

CSD Geçidi organizasyonunda söz alan Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, Yeşiller Partisi Milletvekili Volker Beck ve Federal Alman Meclisi Başkan Yardımcısı Claudia Roth da konuşmalarında geçen cuma meclisten geçen yasaya yer verdi.

Bir daha asla!

Geçit alayına katılan ve özel olarak süslenip hazırlanmış yaklaşık 80 kadar araç öğle saatlerinde tüm Köln merkezini dolaştı.

Organizatörlerin verdiği bilgilere göre geçide yaklaşık bir milyon kişi katıldı. Bu yılki protestoların sloganı ise "Nie wieder" (Bir daha asla!).

Bu yılki CSD yoğun güvenlik önlemleri altında yapılıyor. Bu bağlamda geçen karnavalda olduğu gibi kent merkezine TIR girişine izin verilmiyor.

'Daha ne istiyorlar ki?'

Muhafazakar kesim tarafından LGBTİ üyeleri için son dönemde en sık yöneltilen sorulardan biri: Eşcinseller artık evlenebilecek de, peki daha ne istiyorlar? Anna Bolikha "Bir erkek olarak, elbise giyip sokağa çıkarsanız, bahsettiğimiz sorunun ne olduğunu hemen anlarsınız" diyor. Bolikha CSD Geçidi'ne katılmak için Mainz kentinden Köln'e gelmiş. Bir çiçekle süslediği uzun siyah saçlarının yanı sıra, pırıltılı turuncu ojeleri ve bıyığı dikkat çekiyor. Anna Bolikha'ya göre bu bağamda "sözlü saldırı, birinin başına gelebileceklere en küçük örnek."

Ayrımcılık, fiziksel ve sözlü şiddet hala yaygın

Anyway adlı Köln merkezli LGBTİ gençlik merkezinde pedagog olarak görev yapan Jürgen Piger ayrımcılık ve şiddetin önüne geçmek için okullarda daha bu konuya daha fazla değinilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. "Önyargıların aşılması için iletişim gerekli" diyen Piger "Ancak bu şekilde heteroseksüel bir öğrenci, başka bir öğrencinin lezbiyen veya transseksüel olmasının gayet normal olduğunu öğrenebilir" açıklamasını yapıyor.

'Yasalar konusunda hala eksiklikler var'

17 yaşındaki Skyler Rösing ise LGBTİ üyelerinin yasalar nedeniyle hala Almanya’da birçok sıkıntı yaşadığına dikkat çekiyor. Rösing isim değiştirmek istediğinde çok zor ve pahalı bir sürecin transseksüelleri beklediğini kaydediyor. Almanya'da hem kadın hem erkek ismi olarak kullanılan isimlere tek başına izin verilmediğinin altını çizen Rösing, bu durumda hala cinsiyet belli eden ikinci bir isim daha talep edildiğini belirtiyor.

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AFP/dpa/BW/HT