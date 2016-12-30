Köln polisinden NPD ve AfD'ye yasak

Köln polisi aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD) ardından sağ popülist Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) de yılbaşı gecesi Dom Katedrali önünde planladığı protesto gösterisini yasakladığını açıkladı.

Köln Emniyet Müdürü Jürgen Mathies "Bu yürüyüşler hem katılanlar hem de katılmayanlar için tehlikeli olabilir, bunu önlemek istiyoruz” şeklinde konuştu.

AfD'nin yürüyüşüne 10-15 katılımcı bekleniyordu. Köln Emniyet Müdürü Mathies, "AfD'nin yürüyüşüne katılacakları yeterince personel ve huzurlu bir yılbaşı gecesi sağlayan yöntemler ile korumamız mümkün değil” şeklinde konuştu.

NPD, Köln İdare Mahkemesi'nde bu karara itiraz etmişti ancak mahkeme kararını değiştirmemişti.

Geçen yıl Köln'de yılbaşı gecesi ana tren İstasyonun etrafındaki yeni yıl kutlamalarında çok sayıda cinsel taciz vakaları yaşanmıştı. Bu nedenle Köln polisinin bu yıl yoğun güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.

Alman gazetesi Express'in ulaştığı bir rapora göre Alman polisi, kamusal alanlardaki kutlamalara katılacak ziyaretçi sayısının kısıtlanması, alanda at ve helikopterlerin mevzilenmesi ve bunun yanı sıra belli bir sayıda güvenlik görevlisinin yüksek gözlem pozisyonlarında konuşlandırılması kararını aldığı bildirilmişti.

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