Köln Pegida’ya geçit vermedi



Almanya’nın Köln kentinde toplanan göstericiler, İslam karşıtı Pegida'nın (Avrupa’nın İslamlaştırılmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar) uzantısı Kögida’nın gövde gösterisi yapmasına izin vermedi.

Kögida taraftarlarının dün akşam saatlerinde buluştuğu Deutz Tren Garı’nın karşısında toplanan yaklaşık 5 bin civarında karşıt gösterici, Deutz Köprüsü'nü kapatarak grubun geçişini engelledi. Yaklaşık 500 kadar Kögida taraftarı bir süre slogan attıktan sonra düzenlemeyi planladığı yürüyüşü iptal etti.

'Almanya biziz'

Aralarında Türklerin de bulunduğu karşıt göstericiler, 'Almanya biziz, siz değilsiniz', 'Buradan gidin', 'Naziler defolun' şeklinde sloganlar attı. Bazı Türk gençleri de gösteride Türk bayrakları taşıdı.

Köln Belediye Başkanı Jürgen Roters, Hristiyan Demokrat Birliği Köln Teşkilatı Başkanı Bernd Petelkau, Yeşiller Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaleti Milletvekili Arif Ünal da gösteriye destek verenler arasındaydı. Gösteriye AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk de katıldı.

Köln karşı duruyor

'Köln karşı duruyor' sloganıyla düzenlenen karşıt gösteriye aralarında siyasi partiler, sendikalar, kilise ve sinagogların da bulunduğu 43 kuruluş destek verdi. Kögida gösterisinin başladığı anda kentin simgesi tarihi Köln Katedrali dış cephe aydınlatmasını kapattı.

Aynı anda Belediye Sarayı, Sanayi ve Ticaret Odası, müzikal çadırı, müzeler, oteller, köprüler ve bazı kamu binaları da dış cephe ışıklarını söndürünce kent adeta karardı. Karşıt göstericiler Köln Katedrali'nin ışıklarının saat 22.00 sıralarında yeniden yanması üzerine dağıldı. Polis gösterilerin olaysız geçtiğini duyurdu.

Türkler ne dedi?

DW Türkçe, karşıt gösteriye katılan Türklere mikrofonunu uzattı. Soğuk havaya rağmen gösteriye katıldığını söyleyen Aladdin Erden, "Amacım göçmenler için meydana çıkan Alman hemşerilerime destek vermek“ dedi.

Gonca Mucuk ise "Sözde 'halk biziz' diyorlar. Oysa gerçek halk burada. Almanlar ırkçıları istemiyor“ diye konuştu. Hüseyin Azer ise 40 yıla yakın süredir yaşadığı Köln’de Pegida gibi oluşumlara meydan verilmemesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Köln Belediye Meclisi Üyesi Malik Karaman ise "Köln halkı bir sınavı daha başarıyla geçti. Bir kez daha ırkçılara dur dedi“ şeklinde konuştu.