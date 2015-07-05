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Yaşam
Deutsche Welle

Köln bugün rengarenk

Almanya’nın Köln kentinde bu yıl homofobiye karşı düzenlenen CSD Geçidi‘nin açılışını 2014 Eurovision yarışmasının galibi Conchita Wurst yaptı. Şenlik havasında geçen yürüyüşe katılım bu yıl rekor düzeyde.

05 Temmuz 2015 17:46


Almanya'nın Köln kentinde ünlü Christopher Street Day (CSD) Geçidi bu yıl aşırı sıcaklara rağmen rekor katılımla başladı. Açılışını bu yıl, 2014 yılında Eurovision şarkı yarışmasını kazanarak dikkatleri üzerine çeken sanatçı Conchita Wurst'un yaptığı CSD geçidi, 20 Haziran'da başlayan iki haftalık ‘Köln Onur‘ etkinliklerinin zirve noktası ve kapanışı anlamına geliyor.

Deutz Köprüsü'nde başlayıp Ren boyunca ve şehrin içlerine doğru geniş bir güzergahta yapılan geçide bu yıl renkli kostümleriyle 137 grup katılıyor.

Toplumsal kabul ve hukuki eşitlik

Lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel ve interseksüellerin (LGBTİ) haklarının savunulması ve hoşgörü temasına dayanan CSD'de bu yıl da toplumsal kabul ve hukuki eşitlik talepleri öne çıkıyor. Bu yılki CSD geçidi, “Çeşitlilik: Öğretmek, Öğrenmek ve Yaşamak“ sloganı altında yapılıyor. Organizatörler bu sloganla, okul ve eğitim sisteminde homofobi ve transfobiye karşı farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Köln belediyesinin de desteklediği ve kentin turistik sembollerinden biri haline gelen CSD'ye Köln'ün Alman Birinci Futbol Ligi'nde oynayan futbol kulübü FC Köln de katılıyor. FC Köln, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yürüyüşe bir vagon göndererek sporda homofobiye karşı mesaj vermek istiyor. Yürüyüşe siyasi parti temsilcileri de katılıyor. Bu yılki CSD geçidini 800 bin kişinin izlemesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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