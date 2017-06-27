Kohl ailesine barışma çağrısı

Alman kilise temsilcileri ve politikacılar 87 yaşında ölen eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl'ün 'siyasi ve insani mirasını' takdirle karşıladıklarını dile getirdi. Berlin'in Sankt-Hedwigs Katedrali'ndeki anma töreninde bir konuşma yapan Berlin Başpiskoposu Heiner Koch, "kilise olarak kendilerinin inanmış bir Avrupalı, Katolik ve Hristiyan olan Helmut Kohl'a çok şey borçlu olduklarını" söyledi. Başpiskopos Koch 'Helmut Kohl'ün Berlin'in, Almanya'nın ve bütün Avrupa'nın özgürlüğüne inanmış bir lider olduğunu' sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, selefi Christian Wulff, Başbakan Angela Merkel ve kabine üyelerinin de katıldıkları ayinde konuşan Alman Katolik Kilisesi'nin Berlin temsilcisi Karl Jüsten ise Kohl'ün oğulları ile ikinci eşi Meike Kohl-Richter arasındaki görüş ayrılıklarına değindi. Jüsten, aile fertlerinin 'barışmaları' temennisinde bulundu.

Oğlu cenazeye katılmayacak

Helmut Kohl'ün kutuplaştırıcı olduğu kadar dostluğu pekiştirici yetenekleri de olduğunu vurgulayan Karl Jüsten, Kohl'ün 'ölümden önce de bir hayat olduğuna inandığı' şeklindeki sözlerini hatırlattı. Helmut Kohl'ün dini konulardaki eleştirel düşüncelerini Protestan ve Katolik kiliselerinin liderleri ile paylaşmaktan çekinmediğini ifade eden Karl Jüsten "Helmut Kohl Papa II. Johannes Paul'un demir perdenin yıkılıp Almanya'nın yeniden birleşmesine olan katkılarını takdir etmekle birlikte, yanlış bulduğu Piskopos tayinlerini açıkça dile getirmekten de çekinmemiştir" dedi.

Alman Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ortak meclis grubu başkanı Volker Kauder "Helmut Kohl, günümüzde yurtsever olmanın Avrupalı olmakla aynı anlama geldiğinin en çarpıcı örneği idi. Helmut Kohl insana önem verirdi" dedi.

1 Temmuz'da Helmut Kohl için Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda cenaze töreni düzenlenecek. AB'nin resmi törenle uğurlayacağı ilk lider olan Almanya'nın eski Başbakanı daha sonra Speyer kentinde toprağa verilecek. Kohl'ün ilk eşinden olan oğlu Walter Kohl, defin törenine katılmayacağını duyurmuştu.

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DW,kna/AG,ÖA