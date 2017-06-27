T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kohl ailesine barışma çağrısı

Almanya'nın eski başbakanlarından Helmut Kohl için Berlin'de dini ayin düzenlendi. Din adamları Kohl'ün ikinci eşiyle oğullarına barışmaları için çağrıda bulundu.

27 Haziran 2017 16:15

Alman kilise temsilcileri ve politikacılar 87 yaşında ölen eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl'ün 'siyasi ve insani mirasını' takdirle karşıladıklarını dile getirdi. Berlin'in Sankt-Hedwigs Katedrali'ndeki anma töreninde bir konuşma yapan Berlin Başpiskoposu Heiner Koch, "kilise olarak kendilerinin inanmış bir Avrupalı, Katolik ve Hristiyan olan Helmut Kohl'a çok şey borçlu olduklarını" söyledi. Başpiskopos Koch 'Helmut Kohl'ün Berlin'in, Almanya'nın ve bütün Avrupa'nın özgürlüğüne inanmış bir lider olduğunu' sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, selefi Christian Wulff, Başbakan Angela Merkel ve kabine üyelerinin de katıldıkları ayinde konuşan Alman Katolik Kilisesi'nin Berlin temsilcisi Karl Jüsten ise Kohl'ün oğulları ile ikinci eşi Meike Kohl-Richter arasındaki görüş ayrılıklarına değindi. Jüsten, aile fertlerinin 'barışmaları' temennisinde bulundu.

Oğlu cenazeye katılmayacak

Helmut Kohl'ün kutuplaştırıcı olduğu kadar dostluğu pekiştirici yetenekleri de olduğunu vurgulayan Karl Jüsten, Kohl'ün 'ölümden önce de bir hayat olduğuna inandığı' şeklindeki sözlerini hatırlattı. Helmut Kohl'ün dini konulardaki eleştirel düşüncelerini Protestan ve Katolik kiliselerinin liderleri ile paylaşmaktan çekinmediğini ifade eden Karl Jüsten "Helmut Kohl Papa II. Johannes Paul'un demir perdenin yıkılıp Almanya'nın yeniden birleşmesine olan katkılarını takdir etmekle birlikte, yanlış bulduğu Piskopos tayinlerini açıkça dile getirmekten de çekinmemiştir" dedi.

Alman Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ortak meclis grubu başkanı Volker Kauder "Helmut Kohl, günümüzde yurtsever olmanın Avrupalı olmakla aynı anlama geldiğinin en çarpıcı örneği idi. Helmut Kohl insana önem verirdi" dedi.

1 Temmuz'da Helmut Kohl için Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda cenaze töreni düzenlenecek. AB'nin resmi törenle uğurlayacağı ilk lider olan Almanya'nın eski Başbakanı daha sonra Speyer kentinde toprağa verilecek. Kohl'ün ilk eşinden olan oğlu Walter Kohl, defin törenine katılmayacağını duyurmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,kna/AG,ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaHelmut KohlBerlinKohlAlmanya Başbakanı Helmut KohlSankt-Hedwigs KatedraliBerlin Başpiskoposu Heiner KochAvrupalı KatolikHristiyanKochKohl Berlin AlmanyaAvrupaFrank-Walter SteinmeierChristian Wulff Başbakan Angela

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24