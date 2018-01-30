Kocaeli'de köpeğe tecavüz iddiası

Mesut ÇATAK-Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) - ANADOLU Hayvan Hakları Federasyonu\'nun sosyal medya sayfasında yayınlanan, yaşlı bir adamın, boynuna kemer bağladığı köpeğe tecavüz ederken çekildiği öne sürülen görüntüleri paylaşmasının ardından hayvanseverler isyan etti. Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde çekildiği öne sürülen görüntüler üzerine hayvanseverler, ilgili kurumlara e-posta gönderip, şikayette bulunarak, köpeğe tecavüz eden kişi hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi.

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu\'nun Facebook\'taki hesabı üzerinden, yaşlı bir adamın köpeğe tecavüz ederken çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüleri paylaşıldı. Gebze\'de çekildiği ileri sürülen görüntülere göre, yaşlı adam, boynuna kemer bağladığı köpeğe tecavüz ederken yanına gelen bir kişi, \"Ne yapıyorsun orada? Yaşından, başından da mı utanmıyorsun? Evimin karşısındasın. Cami var orada\" diye tepki göstererek, adama vurdu. Toparlanan yaşlı adam ise \"Bir cahillik yaptık\" diyerek, karşılık verdi. Görüntüleri çeken kişi, \"Polis çağırayım mı?\" derken, yaşlı adam da \"Yok\" yanıtını verdi.

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu\'nun sosyal medya hesabından görüntülerle ilgili yapılan açıklamada, \"Sosyal medyada gezmekte olan görüntülerde şahsın hayvana tecavüz ettiği, suç üstü yakalandığı, zavallı hayvana bilerek acı ve ızdırap verdiği, yaşam hakkına kast ettiği açıkça görülmektedir. Gelen duyumlar arasında olayın Kocaeli Gebze Eskihisar Mahallesi\'nde gerçekleştiği duyumları bulunmaktadır. Bu şahsın tespit edilerek gerekli cezayı alması için verilen şikayet dilekçesini verilen adreslere göndermeliyiz\" denildi.

\'HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMİN YAPILMASINI İSTİYORUZ\'

Görüntüleri izleyen hayvanseverler, köpeğe tecavüz eden adama sosyal medyadan tepki gösterdi. Hayvanseverler; Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), İçişleri Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Kocaeli Valiliği olmak üzere ilgili kurumlara e-posta yoluyla şikayette bulundu. Hayvanseverler, görüntülerdeki kişinin tespit edilerek, cezalandırılmasını talep etti.

Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, \"Sosyal medyada konu edilen yaşlı adamın köpeğe tecavüz olayında ilimiz konu edilmektedir. İlimizde böyle bir olayın vuku bulunup, bulunmadığı araştırılmasını ve gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, ayrıca böyle bir olayın ilimizde olmadığı tespiti halinde ilimizde olduğunu iddia edenler hakkında da gerekli işlemin yapılmasını istiyoruz\" dedi.



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