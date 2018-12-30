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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İSTANBUL ve Kocaeli'deki eğlence mekanlarına yönelik yılbaşı akşamı için eylem hazırlığında olduğu öne sürülen terör örgütü DEAŞ üyeleriyle bağlantıları bulunan 3 kişi, Körfez ilçesinde yakalandı

30 Aralık 2018 20:20

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İSTANBUL ve Kocaeli\'deki eğlence mekanlarına yönelik yılbaşı akşamı için eylem hazırlığında olduğu öne sürülen terör örgütü DEAŞ üyeleriyle bağlantıları bulunan 3 kişi, Körfez ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınanların, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu yılbaşı akşamı İstanbul ve Kocaeli\'deki eğlence mekanlarına yönelik eylem hazırlığında olduğu iddia edilen terör örgütü DEAŞ üyeleriyle bağlantıları bulunan 3 kişiyi tespit etti. Gerekli hazırlıkları tamamlayan jandarma ekipleri, 3 kişinin Körfez İlimtepe mevkisindeki evlerine operasyon düzenledi. Çeçenistan uyruklu 1\'i kadın 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınanların, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. 

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