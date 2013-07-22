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'Koca Arıyorum'

Yüzüklerin Efendisi serisinde Gandalf ve X-Men filmlerinde Magneto rolüyle tanınan ünlü oyuncu Ian McKellan, Comic-Con çizgi roman fuarında katılıdğı oturuma damgasını vurdu

22 Temmuz 2013 21:09

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Her sene Kaliforniya eyaleti'nin San Diego şehrinde düzenlenen ve Amerika'nın dört bir yanından gelen çizgi roman hayranlarının akınına uğrayan Comic-Con, çizgi roman fuarında 20th Century Fox yapım şirketinin oturumuna katılan, eşcinsel İngiliz oyuncu Ian McKellan yaptığı açıklamada 'koa arıyorum' diyerek fuara damgasını vurdu.

Huffington Post'un haberine göre, Kaliforniya eyaletindeki San Diego şehrinde gerçekleşen fuarın cumartesi günkü oturumunda, X-Men: Days of Future Past filminin oyuncuları bir aradaydı. Filmde Magneto karakterini canlandıran Ian McKellen, önce Kaliforniya eyaletinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti, ardından da eşcinsel evlilikleri yasaklayan yasanın kalkmasından duyduğu sevinci dile getirdi.

“Proposition 8’den (eşcinsel evlilikleri yasaklayan yasa) kurtulduğunuz için çok mutluyum. Artık bir koca arıyorum” diyen McKellen, ardından filmde Magneto’nun gençliğini canlandıran Michael Fassbender’a dönerek “Seninle tanışmak çok güzel Michael” dedi.

Salon kahkahalara boğulurken, Fassbender’ın bu söz üzerine kızardığı görüldü.

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