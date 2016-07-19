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15 Temmuz Darbe Girişimi

Koç Holding'den darbe girişimi açıklaması

Koç Holding, darbe girişimiyle ilgili olarak, halkın, devletin ve kolluk kuvvetlerinin demokrasiye olan inancının galip geldiğini ve kabul edilemez darbe girişiminin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

19 Temmuz 2016 01:17

Koç Holding'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 15 Temmuz 2016 akşam saatleri itibarıyla Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı darbe girişiminin demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, birlik ve bütünlüğünü hedef aldığı dile getirildi.

CNN TÜRK'ün haberine göre, Koç Holding’in resmi açıklaması şöyle:

"Halkımız, devletimiz ve kolluk kuvvetlerimizin demokrasiye olan inancı galip gelmiş ve kabul edilemez darbe girişimi etkisiz hale getirilmiştir. Cumhuriyetimizin en temel yapı taşı demokrasidir ve demokratik bir hukuk devleti çatısı altında bir arada yaşamak milletimizin geleceğinin en önemli garantisidir.

“Yaşanan bu olağanüstü sürecin hızla normale dönmesi için her zamankinden daha fazla sağduyu, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız bulunmaktadır. Devletimiz ve halkımızla omuz omuza bu günleri de aşacağımıza olan yürekten inancımızı ifade ederken, olaylarda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

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