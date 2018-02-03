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Kobani'de sessizlik, sınırda önlem

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç İlçesine sınır komşusu olan terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Suriye'nin Kobani kentinde sessizliğin hakim olduğu gözlenirken, Mürşitpınar'da ise güvenlik güçlerinin önlemleri devam edi

03 Şubat 2018 18:07

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Suruç İlçesine sınır komşusu olan terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Suriye\'nin Kobani kentinde sessizliğin hakim olduğu gözlenirken, Mürşitpınar\'da ise güvenlik güçlerinin önlemleri devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekâtı\' sürerken, gözler, terör örgütü PKK/YPG\'nin denetimindeki Kobani\'ye çevrildi. Suruç\'un Mürşitpınar Mahallesi\'ne sınır komşusu olan Kobani\'de sessizliğin hakim olduğu gözlenirken, farklı noktalardaki yüksek bina ve tepelerde ise terör örgütü flamalarının dalgalandığı görüldü.
Suriye- Suruç sınır hattında 17 kilometrelik alanda güvenlik güçleri, 24 saat devriye gezip, tepelerdeki gözetleme kulelerinden ve termal kameralarla Suriye\'deki gelişmeler anlık izleniyor.

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