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Dünya
Deutsche Welle

‘Kobanê kurban edilecek’

ABD’nin Kobani’yi çoktan IŞİD’e bıraktığını söyleyen Dr. Jackson Janes “Kobani kurban edilecek” dedi. Janes Türkiye’nin bir kara harekatına hazır olmadığını vurguladı.

11 Ekim 2014 16:01


Johns Hopkins Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Jackson Janes Alman radyosu Deutschlandradio Kultur'a verdiği demeçte Kobani'nin çoktan bırakılmış olduğunu söyledi. Janes, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun krizle ilgili istişareleri salı günü yapacak olmasının bunun işaretlerinden biri olduğunu ifade etti.

Çağdaş Alman Çalışmaları Amerikan Enstitüsü Başkanı Jackson Janes, Serebrenica'daki gibi sivillere yönelik bir katliam tehdidinin bile ABD'nin stratejisini değiştirmeyeceğini belirtti. Amerikalı uzman, Irak Savaşı'ndan beri ABD'de, bölgedeki komşu devletler aktif olmadığı müddetçe birlik göndermeme tutumunun hâkim olduğuna dikkat çekti. Janes Türkiye'nin ise buna hazır olmadığını vurguladı.

Kobani'nin IŞİD tarafından ele geçirilmesi sonrasında karşılıklı suçlamaların olacağını belirten Jackson Türkiye'nin tek başına bir taarruzda bulunmamakta, Washington'ın da bölgedeki güçlerin harekete geçmesini beklemekte ısrar edeceğini söyledi.

Amerikan kamuoyunda ve Kongre'de hâkim görüşün “Eğer doğrudan komşular müdahale etmiyorsa biz neden edelim?” olduğunu vurguladı. Kara harekatı olmadan kentin kaybedileceğini belirten Janes “Bir süper güç bile kara birlikleri olmadan böyle bir krizi çözemez" dedi. Durumu "utanç verici bir felaket” olarak niteleyen Janes, ancak hâlihazırda bunun “göze alınan bir olgu” olduğunu sözlerine ekledi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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