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Dünya
Deutsche Welle

Kobani direniyor

Kobani'de çatışmalar devam ediyor. Avustralya hükümeti IŞİD örgütüne karşı Irak'ta düzenlenen hava saldırılarına katılacağını açıkladı.

03 Ekim 2014 16:03


Türkiye-Suriye sınırı yakınındaki Kürt kenti Kobani çevresinde çatışmalar yoğunlaşıyor. Kobani'ye girmek isteyen IŞİD'in saldırılarını yoğunlaştırdığı, Kürt Halk Savunma Birlikleri (YPG) ile çatışmaların devam ettiği bildiriliyor. Bölgeden yükselen dumanlar sınırın Türkiye tarafında da net bir şekilde görülebiliyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'in Kobani'ye iki kilometre mesafeye kadar yaklaştığını, YPG'nin cuma günü IŞİD'e ait iki zırhlı aracı tahrip ettiğini bildirdi.

Kobani halkı ve YPG güçleri yaklaşık iki haftadır kenti ele geçirmeye çalışan IŞİD örgütüne karşı savaşıyor. Kobanililer uluslararası yardım çağrısında bulunurken, örgütün Kobani'ye girmesiyle kentin büyük bir katliama sahne olacağı korkusunu taşıyor.

"Türkiye elinden geleni yapacak"

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'deki A Haber kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye sınırındaki komşu kentin ele geçirilmemesi için her şeyi yapacağını kaydetti. Davutoğlu, 'Kobani'nin düşmesini istemeyiz' dedi.

Bu arada Avustralya hükümeti, ABD'nin öncülüğünde düzenlenen hava saldırılarına katılacağını açıkladı. Avustralya Başbakanı Tony Abbott kabinenin, Irak yönetiminden gelen talep üzerine Irak'taki hava saldırılarına katılmaya karar verdiğini kaydetti. Abbott ayrıca ülkeye, Irak askerlerine eğitim verecek özel birliklerin yollanmasının da kararlaştırıldığını ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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