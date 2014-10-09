KobaneyeKoridorAç imza kampanyası

Aralarında Noam Chomsky, Murathan Mungan, Ahmet Ümit, Uğur Vardan, Özgür Mumcu, Ertuğrul Mavioğlu, Sema Kaygusuz, Reyan Tuvi, Belçim Bilgin gibi isimlerin bulunduğu bir grup aydın ve yazarın da desteklediği, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) saldırısı altındaki Kobanê’ye Türkiye sınırları içinden koridor açılması için change.org üzerinden imza kampanyası başlatıldı.

15 Eylül’den bu yana IŞİD saldırıları altındaki Rojava’nın Kobanê Kantonu’na insani ve askeri yardımların ulaştırılması amacıyla Türkiye’nin sınırları içinde koridor açılması için change.org üzerinden imza kampanyası başlatıldı.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve Hükümeti’ne” başlıklı kampanya metninde IŞİD saldırıları altındaki Kobanê’ye Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden ve Rojava’daki diğer kantonlardan Kobanê’ye gönderilecek insani ve askeri yardımların ulaştırılması için, Türkiye’nin kendi sınırları içinde bir yardım koridoru açılması istendi.

‘Olası bir katliamdan hepimiz sorumluyuz’ denilen kampanya metni Türkçe, Kürtçe ve İngilizce olarak hazırlandı.

Kampanya metninde şunlar ifade edildi:

“Biz aşağıda imzası bulunanlar olarak, günlerdir Rojava’daki (Suriye’nin kuzeyindeki Kürt Bölgesi) Kobani kentinde, İŞİD çetelerinin halka karşı yapmış olduğu saldırıları kaygı ile izliyoruz.

Bilindiği üzere, Kobani ağır silahlarla donanmış IŞİD’e ait çete grupları tarafından sarılmış durumdadır. Olası bir katliamın önünün kesilmesi için, kamuoyunun da talep ettiği gibi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’inden ve Rojava’daki diğer kantonlardan Kobani’ye gönderilecek insani ve askeri yardımların ulaştırılması için, Türkiye’nin kendi sınırları içinde bir yardım koridoru açması gerektiğine inanıyoruz.

Aksi takdirde yanı başımızda gerçekleşecek olası bir katliamdan hepimiz sorumluyuz.”

Destekleyenler

Noam Chomsky, Murathan Mungan, Ahmet Ümit, Fatih Akın, Onur Ünlü, Belçim Bilgin, Serra Yılmaz, Gaye Boralıoğlu, Tülin Özen, Mert Fırat, Ezel Akay, Yekta Kopan, Nesrin Cavadzade, Ömer Uğur, Cemal Şan, Uğur Vardan, Özgür Mumcu, Ahmet Öğüt, Reis Çelik, Nazmi Kırık, Funda Alp, Erol Mintaş, Melisa Önel, Aslı Erdem, Azize Tan, İsmail İçen, Murat Uyurkulak, Başak Emre, Marsel Kalvo, Mihemed Sanri, Aysim Türkmen, Belma Baş, Çiğdem Vitrinel, Murat Düzgünoğlu, Yamaç Okur, Zeyneb Gültekin, Ayhan Sonyürek, Sevilay Demirci, Emin Alper, Kaan Müjdeci, Ahmet Yurtkul, Kaya Özkaracalar, Huseyin Karabey, Gizem Soysaldi, Melis Behlil, Kaya Özkaracalar, Firat Yücel, Zümrüt Burul, Yavuz Ekinci, Çiğdem Mater, M. Cem Öztüfekçi, Selin Sevinç, Doğa Kılcıoğlu, Emre Yeksan, Deniz Yavuz, Senem Tüzen, Ferda Keskin, Yavuz Ekinci, Nesra Gürbüz, Şenay Aydemir, Ali Koca, Nadir Öperli, Feyyaz Duman, Murat Akagündüz, Emine Yıldırım, Enis Köstepen, Ramin Matin, Rezan Yeşilbaş, Berke Baş, Defne Halman, Murat Özyaşar, Zeynep Güzel, Cüneyt Cebenoyan, Erdem Murat Celikler, Aslı Filiz, Mehmet Y. Zengin, Metin Gönen, Funda Ödemiş, İnan Temelkkuran, Sinan Yusufoğlu, Hasan Cömert, Senem Aytaç, Abbas Bozkurt, Berke Göl, Zeynep Dadak, Ayça Çiftçi, Gözde Onaran, Aslı Özgen Tuncer, Övgü Gökçe, Ali Deniz Şensöz, Pelin Esmer, Memed Erdener, Özge Özdüzen, Taylan Mintaş, Memed Erdener, Ali Aydın, Seyhan Kaya, Elif Refiğ, Ezgi Baltaş, Ömür Atay, Derya Durmaz, Elif Bilge, Reyan Tuvi, Pelin Başaran, Melik Saraçoğlu, Funda Ödemiş, Murat Akagündüz, Seren Yüce, Emine Yıldırım, İnan Temelkuran, Ayça Damgacı, Selen Uçer, Banu Fotocan, Serkan Turhan, Barış Bağcı, Ahmet Rıfat Şungar, Cüneyt Yalaz, Can Kılcıoğlu, Barkın Engin, Fatih Kızılgök, Esra Ruşan, Deniz Akçay, Dersu Yavuz Altun, Özgür Doğan, Orhan Eskiköy, Elif Ergezen, Özcan Alper, Lusin Dink, Soner Alper, Bağış Erten, Şebnem İşiguzel, Yeşim Tabak, Tolga Karaçelik, Çağdaş Günerbüyük, Ilksen Başarır, Şebnem Vitrinel, Süreyya Güzel, Betül Esener, Nesimi Yetik, Seray Şahiner, Merve Kayan, Hüseyin Tabak, Nida Karabol, Yasemin Özcan, Neriman Polat, Selim Süme, Ali Taptık, Önder Çakar, Ali Ercivan, Dr. Deniz Yonucu, Seyfettin Tokmak, Toprak Işık, Behçet Çelik, Özkan Yılmaz, Sema Kaygusuz, Neslihan Önderoğlu, Sinan Sülün, Burcu Aykar, Şenay Aydemir, Kaan Karsan, Çağdaş Günerbüyük, Murat Özer, Melis Behlil, Yeşim Burul, Janet Barış, Ayla Kanbur, Z. Tül Akbal Süalp, Erkan Aktuğ, Serdar Kökçeoğlu, Kaya Özkaracalar, Esin Küçüktepepınar, Okan Arpaç, Engin Ertan, Metin Gönen, Senem Erdine, Ceylan Özçelik, Ceyda Aşar, Yusuf Güven, Burçin S. Yalçın, Olkan Özyurt, Sevin Okyay, Aylin Sayın, Evrim Kaya, Haşmet Topaloğlu, Orçin Okşan, Gül Abus, Müge İplikçi, Sibel K.Türker, Onur Çalı, Hasan Öztoprak, Berna Durmaz, Behçet Çelik, Ayşegül Çelik, Murat Özyaşar, Gönül Kıvılcım, Ayfer Tunç, Ahmet Büke, Sibel Oral, Hakkı İnanç, Ferat Emen, Bora Abdo, Murat Saraçoğlu, Belmin Söylemez, Somnur Vardar, Funda Ödemiş, Ertuğrul Mavioğlu, Asuman Susam, Mehmet Fırat Pürselim, Adnan Gerger, Ahmet Güneştekin, Jozef E.Amado, Zeynep Sönmez, Civan Özkanoğlu, Sezin Akbaşoğulları, A.Haluk Ünal, Serpil Güler, Cem Terbiyeli, Cahit Çeçen, Suat Usta, Serhat Karaarslan, Veysel Çelik, Aydın Sayman, Raşit Çelikezer, Nalan Barbarasoğlu, Erhan Sunar, Harun Tekin, Emrah Öztürk, Sedef Ece, Nuran Şekerci, Aziz Çapkurt.

Aynı zamanda sosyal medya üzerinden #KobaniyeKoridorAç ve #CorridorToKobane hasteg’leri açılarak paylaşımlarda bulunuluyor.

Kampanyaya buradan ulaşarak destekleyebilirsiniz.