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Dünya
Deutsche Welle

Koalisyonda ‘üst sınır‘ çatlağı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkeye alınan sığınmacı sayısına bir üst sınır getirilmesi taleplerini bir kez daha reddetti.

06 Ocak 2016 23:06

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) oluşan koalisyon hükümetinde sığınmacı sayısına üst sınır getirilmesi tartışması yeniden alevlendi.

CDU'nun kardeş partisi CSU'nun kış toplantısında konuşan CSU Genel Başkanı ve Bavyera eyaleti Başbakanı Horst Seehofer, Başbakan Merkel'in söz verdiği gibi sığınmacı sayısını düşürmesi gerektiğini söyledi. Sığınmacı politikasında 2016 yılında bir dönüşüm gerçekleşmesi talebinin sürdüğünü kaydeden Seehofer, bunun yıl sonuna kadar hayata geçirilmesini istedi.

Toplantıya birkaç saatliğine katılan Başbakan Angela Merkel ise Seehofer'in daha önce kamuoyuna yansıyan, sığınmacılara 200 bin kişilik üst sınır getirilmesi talebini bir kez daha reddetti. Ortada bazı tutum farklılıkları bulunduğunu belirten Merkel, “Bu farklılıklar muhtemelen burada bugünkü tartışmalar sonucu değişmeyecektir“ diye konuştu. Sığınmacı sayısının hissedilir ölçüde azaltılması hedefine, göçün nedenlerine inerek varacaklarını belirten Merkel, iltica talebi reddedilenlerin geri gönderilme sürecinin hızlandırılması gerektiğini kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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