Koalisyonda 'transit bölge' çatlağı



Almanya'da muhafazakâr Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) liderleri, sığınmacı kirizine çözüm bulunabilmesi amacıyla pazar günü düzenlenen zirvede bir araya gelmişti. Ancak zirvede somut bir çözüm önerisi üzerinde uzlaşılamadı. Özellikle, Birlik partilerinin ortaya attığı dış sınırlarda "transit bölge" oluşturulması önerisi SPD'nin tepkisini çekiyor. Sosyal Demokrat Partili Adalet Bakanı Heiko Maas, "Bizim pozisyonumuz değişmedi ve gayet açık: Bizimle bu bölgeler oluşturulmayacak. Almanya sınırında kitlesel hapishaneler kurulması, problemi çözmekten ziyade problem yaratır" dedi. SPD Başkan Vekili Ralf Stegner de küçük koalisyon ortağı Hrıstiyan Sosyal Birlik'in (CSU) aşırı sağcı grupların baskısıyla kamuoyunun desteğini kazanmaya çalıştığını ifade etti.

Hrıstiyan Birlik Partileri, iltica hakkı elde etme şansı olmayan sığınmacıların, ülkelerine daha hızlı şekilde gönderilebilmesi için kurulacak transit bölgelerde tutulmasını talep ediyor. Bu hızlı inceleme sürecinin özellikle 'güvenli menşe ülkeler' olarak kabul edilen ülkelerden gelen sığınmacılar için geçerli olması isteniyor.

Hrıstiyan Birlik Partileri Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Stephan Mayer, planlanan transit bölgelerde sığınmacıların hepsinin değil, sadece 'iltica hakkı bulunmayanların' tutulacağını belirtti.

Transit bölgeye alternatif: Giriş Merkezleri

Sosyal Demokrat Parti'nin buna alternatifi ise "giriş merkezleri" oluşturulması. Adalet Bakanı Heiko Maas, "Bütün sığınmacıların bu merkezlerde kaydının yapılması gerekiyor. Kurallara uymayanlar için süreçte dezavantajlı konumda olmak ve yardımların azaltılması gibi yaptırımlar uygulanacak" dedi. Kimin Almanya'da kalıp kalmayacağına daha hızlı karar verilmesi gerektiğini belirten Bakan, "Giriş merkezleri ile bugün karmaşıklık yaşanan alanlara düzen getireceğiz" dedi.

Hafta sonu düzenlenen koalisyon zirvesinde uzlaşamayan parti liderleri CDU Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, CSU Genel Başkanı Horst Seehofer ve SPD Genel Başkanı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel'in perşembe günü yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.