Koalisyonda Deutsche Bank kavgası

Alman Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin Genel Başkanı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel'i Deutsche Bank hakkındaki sözlerinden dolayı eleştirdi. Hristiyan Birlik meclis bütçe komisyonu grubunun başkanı Hans Michelbach, Başbakan Yardımcısı Gabriel'in sözlerinin yapıcı olmadığını ve ‘Almanya Ekonomi Bakanı'nın görevinin münferit şirketleri kötülemek değil, Almanya'nın ekonomik faaliyet yeri olma özelliğini güçlendirmek olması gerektiğini', söyledi. Hristiyan Sosyal Birlik partili politikacı ‘Handelsblatt' gazetesine verdiği demeçte, ihracat ülkesi Almanya'nın ekonomik gücünü koruyabilmesi için Deutsche Bank'a ihtiyacı olduğunu, belirtti.

Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Gabriel İran ziyareti sırasında, "Spekülasyonu faaliyet alanı yapan bir bankanın şimdi spekülasyon kurbanı olmaktan yakınmasına gülmek mi yoksa öfkelenmek mi lazım, bilemiyorum”, demiş ve bankadan ziyade Deutsche Bank'ta çalışanların geleceğinden endişeli olduğunu söylemişti.

Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank'ın Yönetim Kurulu Başkanı John Cryan Deutsche Bank hisselerinin değer kaybetmesinden, ‘bankayı zayıflatmak isteyen spekülatörlerin' sorumlu olduğunu söylemişti. Avrupa Merkez Bankası'nın izlediği sıfır faiz politikası ve denetleme kurallarının ağırlaştırılması Deutsche Bank'ın faaliyetlerini zorlaştırıyor. Bankanın öz sermaye açığının bulunduğuna ve devletten yardım istediğine dair iddialar Deutsche Bank'ın borsa değerinin küçülmesine yol açmıştı.

Koalisyon ortağından eleştiri salvosu

Hristiyan Birlik partilerinin meclis ekonomi politikaları sözcüsü Joachim Pfeiffer Ekonomi Bakanı'nın Deutsche Bank ile ilgili sözlerini eleştirerek, "Sigmar Gabriel Deutsche Bank'ın Alman ekonomisi açısından taşıdığı önemi göz önünde bulundurmalıdır” dedi. Almanya'nın dış ekonomik faaliyetlerini destekleyecek bir, hatta iki büyük bankaya ihtiyacı olduğunu belirten Pfeiffer ‘Handelsblatt' gazetesine yaptığı açıklamada ‘bankada çalışanlar kadar Alman ekonomisi için de kaygılı olduğunu' ifade etti.

Birlik partileri meclis gurubu başkan vekili Michael Fuchs da ‘Passauer Neue Presse' gazetesine verdiği demeçte ‘konsolidasyon aşamasındaki bir bankayı hırpalamanın akıllıca bir davranış olmadığını' söyledi. Deutsche Bank'ın eleştirilecek yanı da olduğunu belirten Fuchs, "Ancak eleştirileri yurtdışındayken dile getirmek uygun bir tarz olamaz. Ekonomi Bakanı parti politikası uğruna görevini kötüye kullanıyor” dedi.

Yeşiller partisi ise Sigmar Gabriel'e arka çıktı. Partinin mali politikalar sözcüsü Gerhard Schick, ‘Gabriel'in, yatırım bankacılığı uzmanlarının yasa dışı tasarrufları yüzünden başı derde giren bir bankanın spekülatörlerden şikayet etmeye hakkı olmadığı şeklindeki sözlerine' katıldığını ancak hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin ‘mevduat bankacılığını yatırım bankacılığından ayırma yolunda şimdiye kadar hiçbir adım atmamış olmasına anlam veremediğini' söyledi.

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DW, dpa, AFP/AG, BK