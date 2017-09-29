Koalisyon pazarlığı 2018'e sarkabilir

Federal Başbakanlık Başmüsteşarı Peter Altmaier koalisyon hükümeti kurma görüşmelerinin önümüzde yıla kadar sürebileceğini açıkladı. Altmaier bir önceki koalisyon görüşmelerinin de yılın son günlerinde tamamlanabildiğini hatırlattı ve "Şimdi de böyle olmasını arzulardım ama önemli olan tarih değil, içeriktir” dedi. Başbakan Angela Merkel, "Noel yortusuna kadar sağlam bir hükümet kurulabileceğine inanıyor musunuz?" sorusunu "Ben her zaman iyimserimdir” sözleriyle yanıtlamıştı.

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında üçlü koalisyon kurulmasının kolay olmayacağı sondaj niteliğindeki görüşmelerden önce belli olmuştu. Yeşiller ile FDP arasında olduğu kadar kardeş partiler CDU ve CSU arasında da önemli görüş ayrılıkları bulunuyor.

Hristiyan Birlik partilerinde anlaşmazlık

Peter Altmaier muhtemel koalisyon ortaklarını görüşmelerden önce kırmızı çizgiler çekmemeleri hususunda uyararak bütün partilere "peşin koalisyon pazarlıkları yapılmaması" uyarısında bulundu. CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Horst Seehofer'in "siyasi yelpazenin sağ kanadında boşluk bırakılmaması" şeklindeki sözlerine karşı çıkan Başbakanlık Başmüsteşarı Altmaier "ortak seçim programlarının esas olduğunu ve bu programın geniş kesimlerle, unutulduklarını hissedenlere de hitap ettiğini" söyledi. CSU 24 Eylül genel seçimlerinin yüzde olarak en fazla oy kaybeden partisi olmuştu. Seehofer göçmen kabulüne üst sınır getirilmesini talep etmiş, CDU Genel Başkanı Angela Merkel ile seçim kampanyası sırasında üst sınırın söz konusu olamayacağını söylemişti.

Yeşiller partisinin meclis grup başkanı Anton Hofreiter Birlik partilerine uzlaşmaları için çağrıda bulundu. Partisinin üst sınırı ret ettiğini hatırlatan Hofreiter Birlik partilerinin uzlaşabilmek için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Schleswig-Holstein eyaletindeki üçlü koalisyon hükümetinin başbakanı Daniel Günter Birlik partileri kanadının koalisyon pazarlığında ağırlığını kullanabilmesi için aralarında anlaşmaları gerektiğini belirtti.

‘Rheinische Post' gazetesinin haberine göre Yeşiller ve Hür Demokrat Parti şimdiden bakanlıkların paylaşılmasıyla ilgili temasta bulundular. Gazetenin yayınladığı görüşme protokolüne göre FDP maliye, eğitim/araştırma ve adalet bakanlıklarına, Yeşiller ise dışişleri, ekonomik işbirliği ve çevre/tüketiciyi koruma bakanlıklarına talip olacak.

Resmi koalisyon görüşmelerinin, Aşağı Saksonya Eyalet seçimlerinden bir gün sonra 16 Ekim'de başlayıp 24 Ekim'e kadar tamamlanması öngörülüyor. Ancak CDU/CSU'dan tarihle ilgili onay gelmediği için görüşme takvimi bağlayıcı nitelik taşımıyor.

Bir ihtimal daha var

Seçimden sonra Sosyal Demokrat Parti (SPD) meclis grup başkanlığından ayrılan Thomas Oppermann koalisyondan çekileceğini duyuran partisinin teorik olarak Birlik partileri ile yeniden koalisyon kurmasının mümkün olduğunu söyledi. Katıldığı televizyon programında partisinin muhalefete çekilmek istediğini tekrarlayan Oppermann, "Angela Merkel çekildiği takdirde büyük koalisyona razı olur musunuz?" sorusuna "O zaman ortaya gerçekten yeni bir durum çıkar” yanıtını verdi.

Öte yandan Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) aktif siyasetten çekilen tanınmış isimleri Martin Schulz'un genel başkanlıktan ayrılmasını talep etti. Eski Başbakan Gerhard Schröder, "Schulz'un muhalefete dönme kararı vermekte acele ettiğini" söyledi. Eski SPD Genel Başkanı Franz Münetefering, "Parti ve meclis grup başkanlığının birleştirilmesi daha doğru olurdu” derken eski federal bakan ve Hamburg Eyalet Başbakanı Klaus von Dohnanyi Martin Schulz'dan istifa etmesini istedi. Siyaset bilimci Progesör Wolfgang Seibel de "Martin Schulz faslının birkaç haftaya kadar kapanacağı" görüşünde olduğunu söyledi. Seibel "SPD Aşağı Saksonya seçimlerinde de başarılı olamazsa Schulz muhtemelen Aralık başındaki parti kongresinden önce genel başkanlığı bırakır” dedi.

DW, dpa/AG, BÖ

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