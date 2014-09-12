Klose’ye uyum ödülü



Yıllarca milli takım formasıyla attığı gollerle Alman futbolseverlerin kalbinde taht kuran Miroslav Klose, uyum ödülü “Altın Victoria” ile ödüllendirildi.

Uyum ödülü, Alman Uyum Vakfı tarafından, yabancı kökenlilerin Alman toplumuna uyumuna önemli katkı sağlamış şahsiyetlere veriliyor. Polonya doğumlu Klose perşembe akşamı Berlin'de yapılan törenle ödülünü Almanya Başbakanı Angela Merkel'den aldı. Merkel “Almanya'nın en iyi forveti” diyerek övdüğü Klose'ye “Bugüne kadar birçok kupa aldınız. Bu seferki biraz farklı. Ancak bunu da elbette hak ettiniz” dedi.

Merkel: 'Klose büyük bir sporcu'

36 yaşındaki sporcunun dünyaya açık bir ülke olan Almanya'daki yabancı kökenlilerin neler başarabileceğine iyi bir örnek olduğunu ifade eden Merkel “büyük bir sporcu, halkın sevgisini kazanmış bir isim. Futbolda olduğu gibi günlük yaşamdaki beraberlik için de harika bir rol model” diye konuştu.

Milli takımın uyum için çok iyi bir örnek olduğunu söyleyen Miroslav Klose ise 600 davetlinin katıldığı Dışişleri Bakanlığı'ndaki törende yaptığı konuşmada “Aradaki mesafeyi daha fazla kapatmak ve birbirimizi karşılıklı anlamaya çalışmak zorundayız” dedi.

8 yaşında Polonya'dan ailesiyle Almanya'ya göç eden Miroslav Klose Kaiserslautern, Werder Bremen ve Bayern Münih gibi Bundesliga takımlarının yanı sıra 13 yıl boyunca Alman milli takımının formasını giydi. 137 maçta 71 gol atan başarılı sporcu, Brezilya'da kazanılan Dünya Şampiyonluğu'nun ardından milli takım kariyerini sonlandırdı. Dünya Kupası finallerinde 16 gole ulaşarak rekor kıran Klose İtalya'nın Lazio takımında forma giyiyor.