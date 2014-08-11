Klose’den milli formaya veda



Alman milli takım oyuncusu Miroslav Klose milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. Klose, Philipp Lahm'ın sürpriz bırakma kararının ardından Brezilya'da Dünya Şampiyonu olan kadrodan milli takıma veda eden ikinci isim oldu.

36 yaşındaki tecrübeli yıldız yaptığı açıklamada “Milli takımdan ayrılmak için bundan daha iyi bir zaman olamazdı. Brezilya'da kazandığımız dünya şampiyonluğuyla birlikte çocukluk hayalim gerçek oldu. Alman futbolunun bu büyük başarısına katkıda bulunabildiğim için gururluyum ve mutluyum” ifadelerini kullandı.

Rekortmen golcü

Bugüne kadar 137 kez Alman milli takım formasını giyen Klose 71 gole imza attı. İtalyan takımlarından Lazio forması giyen tecrübeli golcü Brezilya'daki turnuvada 16 gole ulaşarak Dünya Şampiyonalarında en çok gol atan futbolcu oldu. Klose böylece rekoru 15 gollü Brezilyalı Ronaldo'nun elinden almıştı.

Miroslav Klose ilk milli maçını 24 Mart 2001'de Leverkusen'da Arnavutluk'a karşı oynadı. Maça sonradan dahil olan Klose, 88'inci dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü attı. Başarılı oyuncu, Alman milli takım formasıyla 2014'te dünya şampiyonu, 2002'de dünya ikincisi, 2006 ve 2010'da dünya üçüncüsü, 2008'de de Avrupa Şampiyonası ikincisi oldu. Klose, 150 kez milli olan Lothar Matthäus'dan sonra Alman milli takım formasını en çok giyen ikinci oyuncu.