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Spor

Klopp'a para cezası

Deneyimli teknik adam, Everton maçında gol sevincini kaleci Alisson Becker ile paylaşmıştı

05 Aralık 2018 00:54

İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'a para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, ligde geçen hafta Everton ile oynadıkları derbi maçta kural ihlali yapan Alman teknik adama 8 bin Sterlin para cezası verildiği kaydedildi.

Klopp, 0-0 devam eden maçın 90+6. dakikasında Divock Origi'nin golü sonrası sahaya girerek sevincini kaleci Alisson Becker ile paylaşmıştı.

Deneyimli teknik adam, karşılaşmanın ardından hareketi için özür dilediğini söylemiş, Everton teknik direktörü Marco Silva ise bunun doğru olmadığını söylemişti

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