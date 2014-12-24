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Deutsche Welle

Klopp’a Noel hediyesi

Sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamlayan Borussia Dortmund ikinci yarı için kadrosunu güçlendiriyor. Jürgen Klopp’un takımı Red Bull Salzburg’tan Kevin Kampl’ı transfer etti.

24 Aralık 2014 16:33


Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, hayal kırıklığıyla geçen sezonun ilk yarısının sona ermesiyle birlikte transfere hız verdi.

Ligde doğrudan düşme sırasında yer alan sarı-siyahlı takım Red Bull Salzburg takımından Sloven milli oyuncu Kevin Kampl'ı kadrosuna kattı.

Kulübün orta saha oyuncusuyla 2019 yılına kadar anlaşmaya vardığı öğrenilirken transferin ayrıntılarıyla ilgili bilgi verilmedi. Kampl, Avusturya ekibiyle 109 maçta 29 gol attı, 54 golün de pasını verdi.

Sky televizyonuna konuşan genç futbolcu “Çocukluğumda da Borussia Dortmund taraftarıydım. Böyle bir kulüpte oynamak hayalimdi” dedi. Kampl takımın ligdeki durumuyla ilgili olarak da “Bu durum böyle kalmayacak. Eminim ki hazırlık dönemini çok iyi geçireceğiz ve sezon sonunda bambaşka bir yer olacağız” diye konuştu.

Almanya doğumlu futbolcuyla Bayer Leverkusen'in de ilgilendiği ancak maliyetinin yüksekliği nedeniyle transferden vazgeçildiği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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