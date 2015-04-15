Klopp bırakıyor



Jürgen Klopp, bu yaz Borussia Dortmund'tan ayrılıyor. Karar bugün kulüpte düzenlenen basın toplantısında Başkan Hans-Joachim Watzke, menajer Michael Zorc ve Klopp tarafından da doğrulandı. Haber ilk olarak Alman ‘Bild' gazetesinde Klopp'un sözleşmesini feshetmek istediğini kulübe bildirdiği yönünde yer almıştı.

47 yaşındaki Klopp, 2018'e kadar sözleşmesi bulunduğu ve 7 yıldır teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund'tan kendi isteğiyle 30 Haziran 2015'te ayrılma kararı aldı. Sarı-siyahlılar başarılı teknik adam yönetiminde 2 lig şampiyonluğu (2011 ve 2012) ve 1 Federasyon Kupası (2012) kazanmıştı. Ayrıca takım Klopp yönetiminde 2013'te Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.

Başkan Watzke, “Tüm Dortmund sana sonsuza kadar müteşekkir kalacak” derken, geçmişte Klopp ile geleceğine dair birçok konuşma yaptıklarını ifade etti. Klopp ise Dortmund'daki görev süresi ile ilgili iki tarafından da çok yatırım yaptığını ve iki tarafın da bunun karşılığını aldığını dile getirerek, "ben her zaman bu göreve kendimi yeterli bulmazsam bırakacağımı söyledim. Artık bu ‘sıradışı kulüp' için mükemmel teknik adam olmadığımı düşünüyorum" dedi.

Yeni sezona önceki sezonun ikincisi olarak başlayan sarı-siyahlılar bir ara puan cetvelinin son sırasına inmiş ve sezonun ilk yarısını 17'nci sırada tamamlamıştı. Dortmund hali hazırda lider Bayern Münih'in 37 puan gerisinde 10'uncu sırada bulunuyor. Sarı-siyahlılar bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne de ikinci turda Juventus'a her iki maçta da yenilerek elenmişti.

"Ben ve teknik ekibim burada çalışmaktan çok mutluyduk. O yüzden bu kararı almak zor oldu. Ancak bu doğru bir karardı. Bu kulüp şu anda kendine uygun bir antrenör tarafından çalıştırılmayı hak ediyor. Kulübün değişim için birçok imkanı var ve kulüpte taze bir rüzgara ihtiyaç var. Bunun için de birinin gitmesi gerekiyordu, o da benim" diye konuşan Klopp yorgun olduğu ya da başka kulüplerle görüştüğü yönündeki yorumları geri çevirdi.

“Son 7 yılda burada modern futbol rüyasını gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum” diyen menajer Zorc ise Klopp'a yönelik olarak “Bu kulübe ve şahsıma verdiğin enerji ve iyimserlik için sana minnettarım” ifadelerini kullandı.

Hamburg'da Labbadia dönemi

Bu arada Zorc ve Watzke, Klopp'un muhtemel halefi konusunda görüş belirtmedi. Ancak en güçlü aday olarak Thomas Tuchel'in adı geçiyor. Tuchel 2009'da Klopp'un ayrılmasından sonra Mainz'ın A takımı teknik direktörlüğüne getirilmişti ve buradaki görevini geçen yıl kendi isteğiyle bırakmıştı. Hocalık görevi için adı Hamburg ile de anılan Tuchel kuzey Almanya ekibinin Labbadia'da karar kılmasıyla Dortmund kulübü için en güçlü aday konumuna geldi.

Hamburg'da Labbadia'nın göreve gelmesiyle geçici olarak teknik direktörlüğü yürüten Peter Knäbel önceki görevi olan kulübün futbol direktörlüğüne geri döndü. Labbadia puan cetvelinin son sırasında olan Hamburg ile 15 aylık sözleşmeye imza attı. Sözleşme Hamburg eğer küme düşerse 2'nci ligde çalıştırması için de geçerli. Labbadia 2009-2010 sezonunda da Hamburg ekibini çalıştırmış, sezonun bitimine 3 hafta kala ayrılmıştı.