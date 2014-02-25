Klitçko adaylığını açıkladı



42 yaşındaki Klitçko, salı günü yaptığı açıklamada 25 Mayıs'ta yapılması planlanan erken devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Klitçko, Ukrayna'daki prensip ve kuralları tamamen değiştirmek zorunda olduklarından emin olduğuna dikkat çekerek, adaletin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Geçen cumartesi günü serbest bırakılan Ukrayna eski Başbakanı Yulya Timoşenko'nun da adaylığını koyacağını ifade ettiği bildiriliyor. 53 yaşındaki Timoşenko, 2010 yılı seçimlerinde de Viktor Yanukoviç'e karşı adaylığını koymuş ancak daha düşük oy almıştı.

Parlamentodan Lahey'e çağrı

Ukrayna parlamentosu, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in, protestoculara karşı şiddet kullanmak suçuyla yargı sürecini başlatma çağrısı yaptı. Parlamento mahkemeye, sorumluların insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle kovuşturma başlatılmasını talep etti.

Görevinden azledilen Viktor Yanukoviç'in hakkında kitlesel ölümlere sebebiyet vermek suçlamasıyla yakalanma emri çıkarılmıştı. Yanukoviç'in nerede saklandığı hala belirsizliğini koruyor.