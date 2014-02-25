T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Klitçko adaylığını açıkladı

Ukrayna'daki hükümet karşıtı gösterileri organize eden muhalif siyasetçilerden ve Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu Vitali Klitçko, devlet başkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı.

25 Şubat 2014 19:12


42 yaşındaki Klitçko, salı günü yaptığı açıklamada 25 Mayıs'ta yapılması planlanan erken devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Klitçko, Ukrayna'daki prensip ve kuralları tamamen değiştirmek zorunda olduklarından emin olduğuna dikkat çekerek, adaletin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Geçen cumartesi günü serbest bırakılan Ukrayna eski Başbakanı Yulya Timoşenko'nun da adaylığını koyacağını ifade ettiği bildiriliyor. 53 yaşındaki Timoşenko, 2010 yılı seçimlerinde de Viktor Yanukoviç'e karşı adaylığını koymuş ancak daha düşük oy almıştı.

Parlamentodan Lahey'e çağrı

Ukrayna parlamentosu, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in, protestoculara karşı şiddet kullanmak suçuyla yargı sürecini başlatma çağrısı yaptı. Parlamento mahkemeye, sorumluların insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle kovuşturma başlatılmasını talep etti.

Görevinden azledilen Viktor Yanukoviç'in hakkında kitlesel ölümlere sebebiyet vermek suçlamasıyla yakalanma emri çıkarılmıştı. Yanukoviç'in nerede saklandığı hala belirsizliğini koruyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UkraynaDünya Ağır SıkletVitali KlitçkoKlitçkoMayısGeçenBaşbakanı Yulya TimoşenkoTimoşenkoViktor YanukoviçParlamentodanLaheyLahey Uluslararası Ceza MahkemesiDevlet Başkanı Viktor YanukoviçWelle Türkçe DW/AFPD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24