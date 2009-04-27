Klinsmann'ın görevine son verildi



Cumartesi günü Schalke 04'e 1-0 yenilen Bayern Münich, teknik Direktör Jürgen Klinsmann ile yollarını ayırma kararı aldı.



Kulübün açıklamasında Barcelona'ya Şampiyonlar Ligi'nde 4-0, Bundesliga'da ise Wolfsburg'a 5-1 ve bu hafta Schalke 04'e 1-0 yenilmesi Bayern Münich'in Yönetim Kurulu'nun bu kararı almasına yol açtığına yer veriliyor. Klinsmann yerine Jupp Heynkes getiriliyor. Heynkes 1987-1991 yılları arasında da Bayern Münih'in başındaydı.





Ekim Engin'in Yorumu:



Sezon başında Bayern Münich "yenilenme" kararı ile çıkmıştı yola. Bu yenilenmenin sembolü, 2006 dünya kupasında Alman milli takımını da yenileyen Jürgen Klinsmann olacaktı. Ufak başarısızlıklara tahammülümüz var diye açıklamaları bulunmuştu Münich menajeri Uli Hoeneß. Bugün, Klinsmann'ı kovdular. Pek sürpriz olmadı. Şampiyonlar liginde yenilmekle kalmadı Barcelona'ya. 4-0'lık maçta Münich gerçekten de ezildi. Sanki Barcelona'ya karşısına amatör bir takım çıkmışçasına oynadılar. DFB-Kupasında da elendikten sonra, ebedi düşmanı Schalke 04'e de 1-0 yenilmesi sabırları taşırdı. Ancak Bayern Münich bu sezon başarısız mı? Son 10 sezonun en zayıf 29 haftasını geçirdiler toplam 7 maç kaybettiler. Klinsmann'nın devamlı geliştireceğim dediği oyuncuların büyük kısma sezon ortasında sakatlıklarla boğuştu ve döndüklerinde kadroya girmekte zorlandılar. 29'uncu haftasında Alman ligi ve Bayern Münich lider Wolfsburg'un sadece 1 puan gerisinde. Şampiyonlar liginde, belki de dünyanın en güçlü ekibiyle evinde 1-1 berabere bitirdi, ve bu Şampiyonlar ligi çeyrek finali. DFB-Kupası'nda yarı final'de elendi takım... Başarısızlık buna mı denir?



Klinsmann Bayern'e hiçbir zaman uymadı. Medyatik ve karizmatik bir teknik direktör. Ancak Bayern Münich kişileri değil, daima takımı ve işin gerçeğine bakarsan kulüp yönetiminin "ününü" her şeyin üzerinde tutar. Başarı - yani 100% başarı - olsaydı bu Beckenbauer, Rummenigge ve Hoeneß'e de doğru zamanda değişime gittiler diye ek "ün" getirecekti. Beklenenden daha düşük bir başarı ise bu yöneticilerin "karizmasının çizilmesine" yol açtı ve Klinsmann yolcu edildi.



Yine de nereden bakarsak bakalım, sportif açıdan bu kovma şu anda Beşiktaş'ın Mustafa Denizli'yi kovmasına benzerdi. Ligin bitimine 5 hafta kala liderin sadece 1 puan gerisindesiniz, ve fikstürünüz de daha avantajlı.



Bu kovma zamansız, yersiz ve daha da önemlisi verilen tüm "değişim" sinyallerinin geri çekilmesi anlamına geliyor. Burada yeni teknik direktör tercihi de kendisini gösteriyor: Jupp Heynkes "2009'da yenilenen ve değişen" Bayern Münih'in 1987-1991 yılları arası da teknik direktörüydü....

