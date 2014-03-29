Kliçko adaylıktan vazgeçti



2010 yılına kadar "Yeni Ülke” olan parti adını 'Reform için Ukrayna Demokratik Birliği' (UDAR) olarak değiştiren Vitali Kliçko, 25 Mayıs'ta yapılacak Devlet Başkanlığı seçimlerinde aday olmaktan vazgeçti. Kliçko partisinin düzenlediği kongrede yaptığı açıklamada, seçimlerde işadamı Petro Poroşenko'yu destekleyeceğini söyleyerek, "Demokratik güçler ortak bir adayı desteklemek zorunda. Bu da geniş bir desteği arkasına alacak bir aday olmalı" dedi.

Kliçko'nun desteklediği işadamı Poroşenko, ülkesinde 'Çikolata Kralı' olarak anılıyor. Ünlü çikolata şirketi Roschen'in sahibi olan Poroşenko, Ukrayna muhalefetinin en önemli mali destekçisi olarak biliniyor. Poroşenko Ukrayna'nın en zengin 10 işadamından biri.

Yapılan son kamuoyu yoklamaları Poroşenko'nun Devlet Başkanlığı seçimlerinin favori isimlerinden biri olduğunu gösteriyor. Rakamlara göre Poroşenko'nın oy oranı yüzde 25 civarında. Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Kliçko'ya desteğin ise yüzde 9 olduğu tahmin ediliyor.

Poroşenko'nun seçimlerdeki en zorlu rakibi ise eski Başbakan Yulya Timoşenko. Timoşenko'nun Devlet Başkanlığı seçimleri için adaylığının bugün parti delegelerince onaylanması bekleniyor.