T24 LogoT24 Logo
Gündem

KKTC'de uçuşlar durdu (5)

EYLEM SONA ERDİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'nda, kule çalışanlarının ‘ek mesai’ istemesi üzerine saat 19

29 Ağustos 2018 03:28

EYLEM SONA ERDİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı\'nda, kule çalışanlarının ‘ek mesai’ istemesi üzerine saat 19.00 sıralarında başlayan eylem sona ererken, uçuşların ise en kısa zamanda yeniden başlayacağı öğrenildi.
Ercan Havalimanı Genel Müdürü Serhat Özçelik, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) yaptığı açıklamada, eylemin sona erdiğini belirterek, Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Havacılık Dairesi’nin girişimleri sonucunda eylemin sonlandığını, uçuşların bir an önce yeniden başlatılması için harekete geçildiğini söyledi. Özçelik, Yolcu mağduriyetleri konusunda da havayolu şirketleriyle gerekli temasların yapıldığını kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EYLEM SONA ERDİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC Ercan HavalimanıErcan Havalimanı Genel Müdürü SerhatDemirören Haber AjansıUlaştırma BakanlığıSivil Havacılık DairesininYolcuFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24