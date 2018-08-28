KKTC'DE UÇUŞLAR DURDU

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı\'nda, kulede çalışanların ‘ek mesai’ istemesi üzerine saat 19.00’dan itibaren uçuşlar durdu.

KKTC’de ekonomik kriz nedeniyle ek mesai ödemelerinde kesintiler yapılırken, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar üzerine Ercan’da kulede çalışan hava kontrolörleri iş bırakma eylemi başlattı. Eylem nedeniyle saat 19.00’dan itibaren KKTC\'ye inişler ve kalkışlar durduruldu.

KKTC Bakanlar Kurulu’nun sorunu çözmeye çalıştığı, sorun çözülmez ise Türkiye’den hava trafik kontrolörü getirilmesi yönünde karar alınacağı ifade edildi.

Öte yandan, Ada’da sadece ‘acil ve askeri uçuşlara’ hizmet verilebiliyor.

SENDİKA İLE HÜKÜMET YETKİLİLERİ BİR ARAYA GELDİ

KKTC’de uçuşlar durdurulunca, Hava Trafik Kontrolörleri Başbakanlık’ta toplantıya çağrıldı. Sendika yetkilileri, Başbakanlık’ta hükümet yetkilileri ile bir araya geldi.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız yaptığı açıklamada: \"Eğer ki hükümet kanun hükmündeki kararnameyi geri çekmek için bir adım atarsa, bunu değerlendireceğiz. Görüşmeler ve diyalog devam edecek\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Havalimanında yolcuların kuyrukta beklemesi

- Yaşananlara tepki gösteren yolcular

- Genel ve detay

Haber: Sefa KARAHASAN - Kamera: LEFKOŞA, (DHA)