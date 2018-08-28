KKTC'de uçuşlar durdu

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı\'nda, kulede çalışanların ‘ek mesai’ istemesi üzerine saat 19.00’dan itibaren uçuşlar durdu.

KKTC’de ekonomik kriz nedeniyle ek mesai ödemelerinde kesintiler yapılırken, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar üzerine Ercan’da kulede çalışan hava kontrolörleri iş bırakma eylemi başlattı. Eylem nedeniyle saat 19.00’dan itibaren KKTC\'ye inişler ve kalkışlar durduruldu.

KKTC Bakanlar Kurulu’nun sorunu çözmeye çalıştığı, sorun çözülmez ise Türkiye’den hava trafik kontrolörü getirilmesi yönünde karar alınacağı ifade edildi.

Öte yandan, Ada’da sadece ‘acil ve askeri uçuşlara’ hizmet verilebiliyor.

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